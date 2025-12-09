快訊

青森7.5強震飯店狂搖！台旅客先做1動作 日網讚貼心：完全正確

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

很快取得50%市場！川普：台灣晶片產業正移向美國

聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／本報資料照片
行政院長卓榮泰。圖／本報資料照片

立法院否決行政院提出的財劃法覆議案，面對僵局，行政院長卓榮泰表示，只要立院能針對中央政府總預算，以及強化防衛韌性特別條例都好好審議通過，其餘議題都可以坐下來談，行政院沒有不能談的。

商總今舉行「行政院長與商業領袖座談會」，卓榮泰會前受訪時強調，立院目前最重要的工作有兩個，第一是儘速審查明年度的中央政府總預算。這筆預算攸關全國人民明年能否讓政府順利施政、推動國家發展、照顧人民，是最關鍵的一項工作，第二則是盡快審查強化防衛韌性特別條例與特別預算，這涉及國家的主權與安全，同樣至關重要。

卓榮泰表示，立法院現在步步進逼、層層圍堵，提出許多目前不應該耗費大量時間討論的議案，包括國籍法、以及陸配六改四等事項，這些都不是當前最迫切的議題，也不是行政院現在最在意、且影響明年能否順利執行的重要工作。

卓榮泰也說，接下來會與商業界的團體開會，也會表達國家重大建設都會依序推動，但若缺少中央政府總預算，所有規劃都只能停留在想法，而無法落實為做法。

卓榮泰強調，只要中央政府總預算，以及強化防衛韌性的特別預算能夠好好審議通過，其餘議題都可以坐下來談，行政院沒有不能談的。他也說，目標就是讓人民得到照顧，國家能夠持續發展，主權受到保障，安全能夠被勇敢捍衛。就是這麼簡單，沒有其他要求。

行政院 強化防衛韌性 卓榮泰 財劃法

延伸閱讀

蔣萬安諷禁小紅書…綠轟玩偷換概念 北市回擊反打臉卓榮泰

【重磅快評】從類獨裁到威瑪時刻 賴總統還能裝沒事？

影／卓榮泰稱財劃法無必須執行壓力 黃國昌批選擇性執法

卓榮泰稱不執行財劃法 陳冠安批走向極端選不贏就翻桌

相關新聞

覆議財劃法失敗又拒執行 羅智強：卓榮泰成「土皇帝」

立法院日前否決行政院提出的「財政收支劃分法」覆議案，行政院長卓榮泰強調絕不會執行違法、錯誤的財劃法。此話一出也令親綠學者...

政院若不執行新版財劃法 藍白嗆究責

立法院會上周否決財政收支劃分法正案覆議，傳出府院高層拍板不執行再修版。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天要求行政院長卓榮泰懸...

綠嗆藍白：國會多數不接受政院 請發動不信任投票

新版財劃法覆議失敗，行政院將堅持不執行，並且同時聲請釋憲，引發藍白批評。民進黨團立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，讀得懂憲法...

財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談

立法院否決行政院提出的財劃法覆議案，面對僵局，行政院長卓榮泰表示，只要立院能針對中央政府總預算，以及強化防衛韌性特別條例...

冷眼集／不副署若開惡例 政院立院無寧日

行政院長卓榮泰任內第八度覆議上周遭否決後，揚言不執行錯誤的財劃法。連日來，綠營也傳出府院「不公布、不副署」的聲音。但此例...

財劃法覆議案未過…閣揆若副署法律卻不執行 張景森：先說負責、再說不幹

立法院否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰不滿指「沒有必須執行的壓力」，傳卓揆將副署這項法律、總統並依時程公布，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。