財劃法僵局…卓榮泰：只要總預算、強化防衛韌性條例通過 什麼都能談
立法院否決行政院提出的財劃法覆議案，面對僵局，行政院長卓榮泰表示，只要立院能針對中央政府總預算，以及強化防衛韌性特別條例都好好審議通過，其餘議題都可以坐下來談，行政院沒有不能談的。
商總今舉行「行政院長與商業領袖座談會」，卓榮泰會前受訪時強調，立院目前最重要的工作有兩個，第一是儘速審查明年度的中央政府總預算。這筆預算攸關全國人民明年能否讓政府順利施政、推動國家發展、照顧人民，是最關鍵的一項工作，第二則是盡快審查強化防衛韌性特別條例與特別預算，這涉及國家的主權與安全，同樣至關重要。
卓榮泰表示，立法院現在步步進逼、層層圍堵，提出許多目前不應該耗費大量時間討論的議案，包括國籍法、以及陸配六改四等事項，這些都不是當前最迫切的議題，也不是行政院現在最在意、且影響明年能否順利執行的重要工作。
卓榮泰也說，接下來會與商業界的團體開會，也會表達國家重大建設都會依序推動，但若缺少中央政府總預算，所有規劃都只能停留在想法，而無法落實為做法。
卓榮泰強調，只要中央政府總預算，以及強化防衛韌性的特別預算能夠好好審議通過，其餘議題都可以坐下來談，行政院沒有不能談的。他也說，目標就是讓人民得到照顧，國家能夠持續發展，主權受到保障，安全能夠被勇敢捍衛。就是這麼簡單，沒有其他要求。
