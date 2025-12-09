政院若不執行新版財劃法 藍白嗆究責

立法院會上周否決財政收支劃分法正案覆議，傳出府院高層拍板不執行再修版。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天要求行政院長卓榮泰懸崖勒馬，否則將追究其政治與法律責任；他並強調行政院長無權「不副署」，否則形同宣告台灣不是民主憲政的國家，「請問這是哪門子北韓法學？」

針對是否不執行再修版財劃法，行政院發言人李慧芝昨天僅表示，行政院與立法院都是憲政機關，兩者都有守護憲法的義務，行政院必定會在符合憲法的要求下執行法律、採取守護憲法的必要手段，呼籲立法院也能遵守憲法，並且尊重行政院。

李慧芝另表示，再修版財劃法除了有違憲疑慮，法律上不可行，更在事實上不可能，此法在今年十一月中才三讀通過，卻要求回溯適用到八月就編列完成的明年度中央政府總預算，「重編將造成中央及地方政府空轉，實務根本辦不到」。

黃國昌昨在民眾黨團記者會表示，依法行政是法治國原則的基石，面對立法院三讀通過的法律案，從總統、行政院長到一般國民都有遵守的義務，所有行政機關與公務體系也必須依法行政，卓榮泰卻想要摧毀法治國原則。

黃國昌批評，卓榮泰破壞地方財政自主、正在摧毀法治國原則，就連中研院法律學者都不敢置信，民進黨政府怎麼會做出這種事情，「說不執行就不執行，真的把自己當皇帝」，這件事情非常嚴重，「麻煩卓榮泰懸崖勒馬，否則民眾黨團將追究其政治與法律責任」。

面對部分親綠人士喊話府院「不公布、不副署」，黃國昌表示，立法院三讀通過的法律案，行政院長沒有權力不副署，否則中華民國就直接宣告，台灣不是民主憲政的國家，「這是哪門子北韓法學？」

「現在合不合憲是民進黨說了算？」國民黨立委賴士葆表示，立法院通過的法案，哪有不執行的道理，行政院沒有權力這樣做，根本就是欺負立法權、無視監督力量；只要覆議不通過，行政院就是接受並執行，民進黨已經「違憲」，怎麼還好意思講「合憲」？

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤則表示，行政部門將以「合憲」作為優先考量，相關作為需更多對話再做決定。

前政務委員張景森則表示，若行政院長副署之後，卻又不執行法律，形同前面親筆簽名說「沒問題，我負責」，後面卻又說「有問題，我不幹」，「把我們搞得腦筋都打結了」。