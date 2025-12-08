財劃法覆議案未過…閣揆若副署法律卻不執行 張景森：先說負責、再說不幹

立法院否決行政院提出的財劃法覆議案，行政院長卓榮泰不滿指「沒有必須執行的壓力」，傳卓揆將副署這項法律、總統並依時程公布，但政院也會提出釋憲且不執行，引發討論。行政院前政務委員張景森今天形容，前面親筆簽名說「沒問題，我負責」，後面卻又說「有問題，我不幹」。

張景森透過社群平台表示，行政院長跟部會首長在法律上「副署」，就是在法案旁邊簽名、蓋章，其實就是為法案背書，向報告總統「您儘管公布，沒問題！」

張景森認為，這代表這部法律在憲法上、法律上、行政執行上OK，沒有疑慮難行；而且在總統公布法律後，「We Are ready，我們負責執行」。

張景森說，結果，等總統公布以後，同一位行政院長又跳出來說：「這個法律非常可惡，有違憲、違法之虞，我們拒絕執行。」他形容，這是前面親筆簽名說，「沒問題，我負責」，後面又說「有問題，我不幹」。