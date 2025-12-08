快訊

政院不執行再修版財劃法？吳思瑤：以合憲為優先 需時間對話

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨政策會執行長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨政策會執行長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

立法院否決行政院所提的財劃法覆議案，媒體報導，府院高層已決策，總統將依時程公布，行政院會聲請釋憲，且堅持不會執行。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今表示，行政部門將以「合憲」為優先考量，相關作為需更多時間對話，再做決定，但勿忘一切惡因惡果是因藍白主導的國會造成。

「菩薩畏因，眾生畏果。」吳思瑤指出，現在台灣憲政確實碰到難題，但不要輕易遺忘，這個憲政困境究竟是誰造成的？不管是財劃法或其他涉及違憲的法律，之所以「窒礙難行」，就是因為藍白用立法權凌駕行政權，這無庸置疑的。

吳思瑤續指，藍白又用立法權來癱瘓司法權，讓涉及違憲的法案無法透過憲法法庭進行救濟，導致法案窒礙難行。藍白動輒用立法權凌駕行政權、癱瘓司法權，都是現在進行式。她期許社會討論財劃法是否副署、公告及執行時，勿遺忘藍白透過立法權違憲、癱瘓權力分立，不能「船過水無痕」。

對於府院後續救濟作為，她說，目前學界、憲法界已有非常熱烈討論，兩派意見都有。台灣憲政正在非常關鍵的時刻，她尊重行政部門的決定，也相信行政部門也都聽到社會與憲法學界的討論，目前還有一點時間，讓行政部門多對話與建立共識建立，再做出最終決定。

這是台灣憲政史上前所未有的艱困時刻，面對立法權獨大、癱瘓行政權、冷凍司法權，這都是前所未有，在後續憲法救濟程序上，行政部門會以「合憲」為優先考量，這些作為都需要更多時間對話，她會積極參與討論，並支持行政部門的決定。

藍白 憲法法庭 憲政

