傳政院拍板不執行再修版財劃法 黃國昌嗆：哪門子北韓法學？

立法院會上周否決財行政院提出財政收支劃分法覆議案，傳出府院高層拍板將「不公布不副署也不會執行」修正版版財劃法。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院長沒有權利不副署立院三讀通過的法律， 這是哪門子的北韓法學，否則乾脆直接宣告「台灣不是民主憲政國家」，這件事情非常嚴重，麻煩政院懸崖勒馬。

民眾黨立法院黨團上午舉行「台灣民主慘遭賴清德沒收」記者會，黃國昌表示，依法行政是法治國原則的基石，面對立法院三讀通過的法律案，從總統、行政院長到一般國民都有遵守的義務，所有行政機關與公務體系也必須依法行政，然而目前逐漸被摧毀侵蝕，行政院長卓榮泰正在稱帝，想要摧毀法治國的原則。

黃國昌也點名，卓榮泰剋扣地方政府補助款、說不發就不發，麻煩高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲公開表態，民進黨想要參選縣市首長的人選是否同樣認同，法治國的基本原則都能踐踏，我國怎麼會有這種行政院長。

黃國昌批評，卓榮泰破壞地方財政自主、正在摧毀法治國原則，就連中研院法律學者都不敢置信，民進黨政府怎麼會做出這種事情，「說不執行就不執行，真的把自己當皇帝」，這件事情非常嚴重，麻煩卓榮泰懸崖勒馬，否則民眾黨團將追究其政治與法律責任。

針對立法院會否決財政收支劃分法覆議案，傳出府院高層拍板「不公布不副署也不會執行」，黃國昌受訪時則表示，立法院三讀通過的法律案，行政院長沒有權利不副署，否則中華民國就直接宣告，台灣不是民主憲政的國家，「誰告訴你有這個權利？這是哪門子北韓法學？」

黃國昌說，如果有法律學者如此這樣主張，那就勇敢跳出來說清楚講明白，乾脆寫一篇論文到國際期刊發表，告訴大家民進黨怎麼丟人現眼、破壞台灣的法治國原則，還是卓榮泰跟賴清德總統直接出書，「趕快出一本賴卓憲法論」，徹底摧毀台灣過去爭取而來的民主憲政。

黃國昌也說，財政收支劃分法規範的對象就是卓榮泰，因為他就是違法剋扣地方政府補助款的人，這件事情非常嚴重，「請容我再說一次，賴總統跟卓榮泰回頭是岸、懸崖勒馬，這件事情非常嚴重。」