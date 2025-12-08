挺政院不執行再修版財劃法 卓冠廷：藍白有意見就重啟憲法法庭

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院5日以投票結果以59票對50票，否決了財劃法覆議案。(記者邱德祥／攝影)
立法院昨否決行政院所提的財劃法覆議案，媒體報導，府院高層已決策，總統將依時程公布，行政院會聲請釋憲，且堅持不會執行。民進黨中執委卓冠廷7日說，藍白二次修惡財劃法使明年舉債增加2646億元，超過法定上限，「不執行」就是行政院權的最好招，藍白若有意見，請重啟憲法法庭。

卓冠廷說，「不執行」早有前例，許多朋友憂心建議行政院應該採取「不副署」。但這是一次性的大招，用了這招，就是逼藍白倒閣，而行政院長可向總統提出解散國會的請求，發動國會改選。

他坦言，「財劃法」並不適合當作「國會改選」的主旋律，因為太過艱澀，要喚起廣大的共鳴，非常困難，政論節目一討論到，收視往往腰斬，且藍白亂搞修法，不會只有財劃法，未來一定瞄準製造國安破口，對抗手段勢必要持續升級。

卓冠廷說，「不副署」比「仙劍奇俠傳」的酒神還要珍稀，比「機器人大戰」的自爆指令還要嚴苛，這就是「倚天屠龍記」裡殷梨亭的「天地同壽」！你只能炸一次，用完就沒了！其他招也沒用了。行政院採「不執行」+「釋憲」，這招之前有用過，也不是新鮮事；亂修法，當然執行不了！如果藍白有意見，重啟被你們停擺的憲法法庭吧。

