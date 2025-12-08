政院不執行再修版財劃法 學者：選擇性執法 法治被人治取代

立法院昨否決行政院所提的財劃法覆議案，媒體報導，府院高層已決策，總統將依時程公布，行政院會聲請釋憲，且堅持不會執行。成功大學教授李忠憲二度發文稱這是「台灣的威瑪時刻」，但選擇性執法比惡法可怕，法治正式被人治取代。

李忠憲在臉書發文指出，行政院說財劃法會依法公布，但行政機關不會執行。理由是「比較不擴權、比較不衝突」。乍看像是一種折衷，但正好相反：這一刻已經對整個法律體系造成直接挑戰。有人認為這樣做能「降低傷害」，但任何懂憲政的人都知道：行政選擇性執法，比惡法本身更可怕。

他舉例，就像大樓失火，有人為了「不要吵」而把警報器關掉；法律一旦公布，行政就有依法執行的義務。「不執行」這一步，真正破壞的不是某一部法律，而是整個法律體系的權威與可預測性。今天能不執行這一部，明天是否能不執行下一部？法律從命令變成選擇題，法治正式被人治取代。

他說，台灣如今的問題不是某一權濫權，而是立法權暴衝、行政權拒絕執行部分立法、司法權無法運作，司法、行政、立法三權正在體制內發生結構性衝突。這就是「房間裡的大象」，大家不願承認，但它就在那裡，把家具踩得吱吱作響。

李忠憲表示，行政院選擇走「公布但不執行」的路，台灣已經正式進入這種安靜卻危險的時刻。民主國家不怕犯錯，因為錯誤可以被程序修正。真正可怕的是：制度開始相信「不面對錯誤，也能維持秩序」。那一刻，火已經在燒，只是警報器被按了靜音，而整座大樓的命運，從此變得不可逆。