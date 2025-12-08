政院版財劃法爭議未歇 劉和然要蘇巧慧：別再拿傅崐萁當擋箭牌

財劃法爭議未歇，新北市副市長劉和然連日猛攻民進黨立委、新北市長擬參選人蘇巧慧對行政院版本財劃法遲不表態，蘇巧慧昨提藍委傅崐萁版本造成亂象，中央與地方需坐下來談制度。劉和然今再發文回擊「蘇委員，別再把傅崐萁版本當成妳迴避的擋箭牌」，既然要參選新北市長，就要跳離「黨意立委」，要有面對行政院版本對新北市民不公的勇氣與擔當。

「蘇巧慧委員，妳又來誤導了！妳又跳針了！」劉和然說，蘇巧慧委員再次將問題誤導到傅崐萁版本，企圖持續混淆視聽，不僅沒有面對的勇氣，更是「雙標與失職」。

劉和然說，現在的最關鍵問題是行政院的版本才是當前造成對新北結構性剝削的元兇，我們當然希望中央地方能坐下來談，但談必須要有誠意。

他問蘇巧慧，為了新北市民，妳是否願意站出來要求行政院先撤回那個將人口權重狠砍至18%的條文，並立即公佈對新北市影響的試算表，行政院做到這兩項，才能展現對話的誠意。

劉和然也直指蘇巧慧失職指出，過去8年完全執政「妳為什麼不早點解決？」，如果妳認為立法院通過的版本不好，但至少新北市可多407億元，過去八年民進黨完全執政、國會過半，妳為什麼不早點要求行政院提出對新北公平的版本，妳錯過了八年的時間。

劉和然說，前院長蘇貞昌擔任閣揆時為什麼不推動，蘇前院長在任4年，他是老縣長應該最懂新北的痛，那時候是最有機會修法的時刻，妳擁有「天時、地利、人和」最好的溝通管道，為什麼當時不推動，錯過了最好的時機，現在還有臉來指責別人提出的版本、指責別人癱瘓議事。

劉和然說，蘇巧慧之前是立委怠惰，而現在則是配合中央，原來妳一直都是「黨意」高於「我們新北市民的最佳利益」，責任不是用來嘴巴說說的。敢，才是責任；不敢，妳就是在糟蹋新北。