行政院不願執行財劃法 學者難以認同

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】針對行政院打算不執行已提覆議失敗的《財劃法》，律師黃帝穎7日受訪時指出，不執行通過的有效法律恐造成機關矛盾、行政訴訟易敗訴與公務員恐有刑事責任，不如不副署法律；學者蘇子喬也認為，《憲法》上沒有不執行通過法律的空間，但憲法法庭如今仍陷入癱瘓，應嘗試透過公投或彈性提名大法官等方式，化解僵局。

立法院5日否決行政院對《財劃法》修正案提出的覆議，但據報導透露，府院高層已決策，不會採取「不公布、不副署」的方式抵制新修的《財劃法》，總統在收到咨文後，應會在規定時間內公布，行政院也表示將聲請釋憲，且不會執行新的《財劃法》。

盼讓國民黨妥協

有知情人士透露，總預算若無法通過，中央將無法撥付補助款給地方，行政院若不執行《財劃法》編列總預算，在野或許會聲請釋憲，如此就有機會重啟憲法法庭，加上明年是地方選舉年，面臨政績與政策跳票的問題，或許能讓國民黨走上談判桌。

但律師黃帝穎受訪時認為，不執行有效的法律會有3大困境：首先，公務員具有依法行政的義務，若政務官決定不執行，行政機關內部會產生矛盾；再來，若《財劃法》生效，但中央未核發補助款給地方，地方可依此提出行政訴訟，行政法院依法審判，中央政府有相當高的機率敗訴。

公務員恐有違法風險

「公務員可能還會有刑事責任！」黃帝穎提醒，《刑法》第129條「公務員抑留剋扣罪」，即公務員對於職務上應發給的款項或物品，明知應發給卻故意不發或剋扣，處以一年以上七年以下有期徒刑，得併科罰金。若行政院不執行有效的《財劃法》，可能會讓公務員面臨刑事責任風險。

黃帝穎認為，不副署在《憲法》上是比較可行的方案，若行政院長不願副署法案，在野黨可以倒閣反制，若藍白不對行政院長副署有異議，反而是變相認可「不副署」的行為有憲政正當性，因此不副署比起不執行法律應該更有效。

沒有拒絕執行空間

東吳政治系教授蘇子喬受訪時表示，《憲法》規定，若行政院覆議遭到否決、維持原決議，行政院就要接受，因此應該沒有拒絕執行該決議的空間。他說，行政院若認為《財劃法》違憲，應該聲請釋憲或暫時處分，但如今因為憲法法庭癱瘓，沒有人可調解紛爭下，變成行政、立法各行其是的僵局。

但蘇子喬認為，行政機關最重要的原則是依法行政，且覆議失敗後行政院應接受決議是《憲法》層級，行政院認為立法院違反的《公債法》是法律層級，憲法層級的應該優先執行。但他擔心，若僵局持續下去，憲法法庭依舊無法運作，很多問題會逐漸浮現，對台灣的憲政運作相當不利。

各黨推薦大法官人選

至於大法官問題該如何解決？蘇子喬表示，雖然未來政治狀況不確定，但到2026年恰逢選舉，各黨對大法官的妥協性可能降低，現行法律也有規定總統要儘速提名大法官，但對於總統如何諮詢大法官名單沒有太硬性規定，若願意請各黨推薦，有可能是化解僵局的方式。

【更多精采內容，詳見 】