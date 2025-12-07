劉和然攻財劃法、蘇巧慧回制度談清楚 葉元之追問：到底支不支持？

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨立委葉元之。圖／本報資料照片
國民黨立委葉元之。圖／本報資料照片

新北市副市長劉和然連日猛攻立委蘇巧慧，質疑她對行政院版本財劃法遲不表態。蘇巧慧今天受訪表示，中央與地方需坐下來談制度，才能真正讓國家長治久安，不過國民黨立委葉元之今天再批蘇「講半天沒人聽得懂」，並指行政院版本會讓新北在人口比重中從45％掉到18％、統籌分配稅款恐大幅縮水，要求她明確說清楚「到底支不支持？」。

蘇巧慧今天說，傅崐萁提出的財劃法版本造成地方財政的亂象，公式錯誤345億分配不出去，且中央跟地方的事權也沒有講清楚，一切都亂了套。為了國家長治久安，中央地方能夠有機會好好的坐下來，大家一起把這個制度建立起來。

葉元之說，包括社福補助，都是以人口作為標準，但行政院版本會讓新北在人口比重中從45％掉到18％，行政院版本，讓新北的歲收變少、統籌分配稅款變少，你到底支不支持？蘇講了半天仍說不出清楚立場。

