財劃法修法 蘇巧慧：希望建立長治久安制度

中央社／ 新北7日電

立委蘇巧慧代表民進黨參選新北市長，她今天針對財政收支劃分法修法議題表示，希望中央地方能夠有機會好好的坐下來，大家一起把這個制度建立起來，才是長治久安。

國民黨可能參選市長的新北市副市長劉和然近來多次在臉書貼文向蘇巧慧喊話，針對財劃法修法表示，「妳敢不敢現在就要求行政院，撤回那個大砍新北人口權重六成的版本？」

蘇巧慧今天出席樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典時接受媒體聯訪，媒體詢及劉和然近來針對財劃法等部分動作頻頻的問題表示，劉和然非常認真，作為新北市副市長，「我們其實在很多的活動都有遇過」。

她說，有關財劃法的部分，立法院國民黨團總召傅崐萁提出的財劃法版本，不但造成了地方財政的亂象，讓公式錯誤，新台幣345億元分配不出去，而且中央跟地方的事權也沒有講清楚，一切都亂了套。

她表示，希望為了國家長治久安，中央地方能夠有機會好好的坐下來，大家一起把這個制度建立起來，才是長治久安。

蘇巧慧也針對媒體追問前行政院長蘇貞昌日前南下高雄，為民進黨高雄市長初選參選人邱議瑩站台一事表示，民進黨是非常有制度的政黨，也會在初選推出最好的人選，但初選之後，大家都會一起合作。個人有個人的交情，不過初選之後，大家就是一個隊伍，一起為台灣來努力。

