劉和然猛攻蘇巧慧 蘇巧慧：劉副市長非常認真
新北市副市長劉和然近期針對財劃法，持續猛攻立委蘇巧慧，儼然是新北市長選戰規格。蘇巧慧今天表示，劉副市長非常認真，但傅崐萁版本財劃法造成地方財政亂象，中央地方有機會好好坐下來，大家一起把制度建立，才能讓國家長治久安。
財政收支劃分法爭議未解，新北市副市長劉和然連日與代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧槓上，劉發文抨擊，蘇巧慧委員總是把「爭取預算」掛在嘴邊，說是妳的責任，但若制度公平，新北400萬人應得的錢，為什麼需要妳去爭取？為什麼要看行政院心情與臉色？
對劉和然積極猛攻，蘇巧慧今天被問到此事時表示，劉副市長非常認真，作為新北市的副市長，我們在很多的活動都有遇過他。
蘇巧慧說，傅崐萁提出的財劃法版本造成地方財政的亂象，公式錯誤345億分配不出去，且中央跟地方的事權也沒有講清楚，一切都亂了套。為了國家長治久安，中央地方能夠有機會好好的坐下來，大家一起把這個制度建立起來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言