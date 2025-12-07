卓榮泰稱不執行財劃法 陳冠安批走向極端選不贏就翻桌

立院日前否決行政院提出的財劃法覆議案，院長卓榮泰強調絕不會依照違法、錯誤的財劃法。爭取參選港湖議員的國民黨青年部前主任陳冠安說，卓拒遵守三讀通過的法律，不只行政不尊重立法，已是行政否定立法、行政否定民意，大開民主倒車。

「根本民主之恥！」陳冠安提到，2024年國會選舉，多數人民支持在野黨；2025年大罷免，多數民意再次支持現有國會結構。台灣民眾已用兩次「更大的民主」，告訴賴清德、卓榮泰，人民反對民進黨路線，希望國會多數是在野黨。結果，卓榮泰不是謙卑謙卑再謙卑，尊重選舉結果、尊重人民意志，反而走向一個更極端的方向，選不贏，就翻桌。

陳提到，民主國家之所以為民主國家，就在於有實質運作的國會。行政機關越尊重立法機關，就代表這個國家越民主。反之，就是威權國家。哈佛大學政治系教授Steven Levitsky和Daniel Ziblatt的「民主國家如何死亡」一書中，就提出幾項判別專制者的行為準則，包括以言詞或行動拒絕民主規則、否定對手正當性、願意剝奪對手或媒體的公民自由。

陳冠安說，這幾年的民進黨政府，卓榮泰現在的做法，完美符合這些要件，正在讓台灣民主死亡。