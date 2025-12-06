卓榮泰稱財劃法無必須執行壓力 黃國昌批：賴卓政府獨裁心態作祟

行政院提財劃法覆議案昨遭立法院否決，行政院長卓榮泰昨回應，不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，沒有必須執行壓力。民眾黨主席黃國昌說，卓榮泰講出這種目無法紀的話，就是在昭告全世界，行政院院長就是打算不守法，敢如此視法律於無物，是民進黨政府獨裁心態作祟。

黃國昌說，請卓榮泰搞清楚，不邀請卓榮泰來列席報告，是韓國瑜召集正式黨團協商後「三黨黨團代表都簽字的協商結論」，跟先前公職人員選舉罷免法、警察人員人事條例等法案相同，邀不邀請卓榮泰列席，是立法院的權力，豈容卓榮泰說三道四？更不是在法治國家中行政官員，可以帶頭違法的藉口。

黃國昌點出，連民進黨黨團代表都簽字同意卓榮泰不需要列席報告，卓榮泰抱怨前，要不要先問問民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱？台灣是民主法治國家，賴清德總統不是皇帝，卓榮泰更不是，敢如此視法律於無物，公然表示不會遵守法律，正是因為民進黨政府的獨裁心態作祟。

黃國昌批評，違法濫權的卓榮泰早應該下台負責，賴總統更應該為行政院如此赤裸裸地踐踏法律，向社會道歉，別只想著集權又集錢，犧牲地方政府與基層民眾的福祉。