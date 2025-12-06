快訊

24歲警遭撞重傷 為何休假改副總統特勤班？警方詳細說明了

新莊白色BMW離奇暴衝撞汽機車！肇事駕駛命危

電力設備故障！台鐵中壢-桃園暫時單線雙向通車…估五時恢復正常

卓榮泰財劃法沒有必須執行壓力 民眾黨團反嗆：自欺欺人大鴕鳥

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報資料照片

行政院財劃法覆議案昨遭立法院否決，行政院長卓榮泰昨回應，不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，沒有必須執行壓力，並說別以為把國人眼睛耳朵矇起來埋在沙子裡，大家就會願意成為鴕鳥。民眾黨立院黨團今反嗆，卓榮泰才是那隻不願正視民意現實、自欺欺人的大鴕鳥。

民眾黨團表示，財劃法是依法三讀通過、覆議案是召開全院委員會，經過所有立法委員投票投出的結果，卓榮泰一句話否定台灣民主程序，厚顏無恥。回顧財劃法修法歷程，民眾黨團三催四請要中央提出對案，行政院完全無視，一再跳針現在就是最好的版本。

民眾黨團指出，當財劃法三讀後，行政院再偷搞小動作挖掉給地方一般性補助款，立法院逼不得已只能再修財劃法，讓行政院不得再玩文字遊戲搞小動作，直到11月修正草案通過，行政院才姍姍來遲丟出院版。無論是財政部或主計總處拿不出所謂「最公平有效」的水平分配公式，立委在質詢時要求行政院拿出具體試算數字，卓榮泰一下說要給，一下又說算不出來，最後更搞情緒勒索，宣稱「接受院版就有數字」。

民眾黨團批評，沒有數字、沒有公式的院長，要到立院報告什麼？根本是一再浪費立委與國人的寶貴時間。如今民進黨還想複製大罷免，結合民團以公投連署推翻立法院憲法訴訟法，民進黨政府搞杯葛無極限，不想好好治國只想把頭埋在沙堆裡自我催眠，催眠自己大罷免大烙賽後，可以靠公投翻桌，「賴卓鴕鳥家族還要脫離現實，把頭埋在沙堆裡多久？」

行政院 財劃法 民眾黨 卓榮泰 立法院

延伸閱讀

卓榮泰歡迎日本偶像來台 黃偉哲：台南耶誕跨年連4年邀日星

打詐封鎖小紅書 蔣萬安譏卓榮泰「反中反到自己變成共產黨」

財劃法覆議遭否決…卓榮泰：韓國瑜想幫忙 但不被國民黨團接受

台美關稅談判有結果？卓榮泰曝進度：待總結會議達成協議

相關新聞

卓榮泰財劃法沒有必須執行壓力 民眾黨團反嗆：自欺欺人大鴕鳥

行政院提財劃法覆議案昨遭立法院否決，行政院長卓榮泰昨回應，不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，沒有必須執行壓力，並...

政院財劃法爭議 張麗善：有比較好為何不敢算給地方看？

立法院昨否決行政院提出的財政收支劃分法覆議案，行政院長卓榮泰對此表示，任何未經正常的議事程序、違反議事倫理的決議，行政院...

財劃法覆議遭否決…卓榮泰：韓國瑜想幫忙 但不被國民黨團接受

立法院5日表決否決行政院提出的財劃法覆議案，閣揆卓榮泰批評，立法院這次變本加厲，連報告也不讓他去報告，根本就是掩蓋事實。...

財劃法覆議失敗 後續添變數 地方補助款維持國民黨團版

立法院昨（5）日院會，就行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案進行投票，表決結果維持原決議59票、反對原決議50票，財劃法...

談財劃法爭議 卓揆：沒有必須執行的壓力

立法院在藍白人數優勢下，否決行政院提出的財劃法覆議案。行政院長卓榮泰昨天出席全國消防志工菁英頒獎表揚活動前表示，任何未經...

卓榮泰提覆議案 第8度遭封殺

行政院對立法院上月十四日三讀再修正「財劃法」部分條文提出覆議案，這是行政院長卓榮泰任內第八次提覆議案。立法院會昨舉行全院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。