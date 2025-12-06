快訊

XG Cocona公開非二元性別「完成切胸手術露疤痕」 勇曝心路歷程： 我沒有錯

獨／嘉義學校游泳隊教練伸狼爪！逼迫多名女學生拍裸照

500趴2025／頂流餐廳進駐！莫爾頓牛排館首度出攤 台北君悅人氣超旺

政院財劃法爭議 張麗善：有比較好為何不敢算給地方看？

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
針對財劃法修法爭議，雲林縣長張麗善（左）今質疑財劃法二次修法後政院版本才倉促端出，且至今未公布試算結果，國民黨立委張嘉郡（右）則呼籲中央一定要透過溝通、透過對話來解決。記者陳雅玲／攝影
針對財劃法修法爭議，雲林縣長張麗善（左）今質疑財劃法二次修法後政院版本才倉促端出，且至今未公布試算結果，國民黨立委張嘉郡（右）則呼籲中央一定要透過溝通、透過對話來解決。記者陳雅玲／攝影

立法院昨否決行政院提出的財政收支劃分法覆議案，行政院長卓榮泰對此表示，任何未經正常的議事程序、違反議事倫理的決議，行政院「沒有必須執行的壓力」。雲林縣長張麗善今質疑二次修法後政院版本才倉促端出，且至今未公布試算結果，「如果有比較好，為什麼不算給我們看？」呼籲中央不要「搶錢爭權」，犧牲平民百姓。

張麗善表示，從去年的財劃法通過到現在，政院一直說要提出更好的版本，眼看今年已經快要結束，卻拖到立院二次修法完成後才倉促端出政院版。政院這次的版本，看起來似乎對農業縣市比較有利，但現在最大的問題是我們完全不知道它的換算方式、公式與比例，是否真的符合原本財劃法「立意良善、增加預算、縮短城鄉差距」的精神？這些關鍵資訊，到目前為止地方政府都還不知道。

她質疑，政院的版本一定不及財劃法通過的版本，如果有比較好，為什麼不盡快公布各縣市政府分配的狀況？她呼籲政院一定要尊重立院三讀通過的財劃法，不要為搶錢爭權，犧牲第一線服務的縣市政府。

尤其雲林是農業大縣，農水路等基本設備需要提升，需要中央在財政平衡預算中，給予更多預算支持，至少在人事費用也要能夠平衡，希望中央要以蒼生為念，善盡溝通責任，不要再對抗、對立，最後犧牲的都是平民百姓。

國民黨立委張嘉郡則呼籲中央一定要透過溝通、透過對話來解決，不要再把政黨對立、政治對抗的意識帶進人民的生活裡，因為無論是教育支出、社福支出，這些都一項不能少，都是百姓最基本、最重要的需求，不希望讓政治的對抗或意識形態，影響到地方的治理和人民的日常。

她表示，三黨可以坐下來好好溝通，沒有什麼問題是不能解決的，一定找得到最大的公約數，也不應該讓政治成為百姓的負擔，希望這件事情能夠盡快落幕，用理性、用對話來解決問題，讓縣市政府能夠度過燃眉之急，繼續專心為鄉親服務。

行政院 財劃法 張麗善

延伸閱讀

中央將實施全面禁用廚餘 張麗善喊樂見其成：要有配套措施

2027全面禁廚餘養豬 張麗善：「總算見曙光」提醒中央做這事

國土計畫明審議…張麗善反對農地「階級化」 喊話中央合併農1、農2

內政部將審議雲林國土計畫 張麗善盼農地勿階級化

相關新聞

政院財劃法爭議 張麗善：有比較好為何不敢算給地方看？

立法院昨否決行政院提出的財政收支劃分法覆議案，行政院長卓榮泰對此表示，任何未經正常的議事程序、違反議事倫理的決議，行政院...

財劃法覆議遭否決…卓榮泰：韓國瑜想幫忙 但不被國民黨團接受

立法院5日表決否決行政院提出的財劃法覆議案，閣揆卓榮泰批評，立法院這次變本加厲，連報告也不讓他去報告，根本就是掩蓋事實。...

財劃法覆議失敗 後續添變數 地方補助款維持國民黨團版

立法院昨（5）日院會，就行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案進行投票，表決結果維持原決議59票、反對原決議50票，財劃法...

談財劃法爭議 卓揆：沒有必須執行的壓力

立法院在藍白人數優勢下，否決行政院提出的財劃法覆議案。行政院長卓榮泰昨天出席全國消防志工菁英頒獎表揚活動前表示，任何未經...

卓榮泰提覆議案 第8度遭封殺

行政院對立法院上月十四日三讀再修正「財劃法」部分條文提出覆議案，這是行政院長卓榮泰任內第八次提覆議案。立法院會昨舉行全院...

民進黨：藍白大搞政治分贓破壞財政紀律 納稅錢變選舉綁樁工具

藍白今天在立法院再度聯手以59：50否決行政院對「財政收支劃分法」覆議案。民進黨發言人李坤城表示，藍白拒絕面對自己錯誤，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。