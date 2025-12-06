政院財劃法爭議 張麗善：有比較好為何不敢算給地方看？

立法院昨否決行政院提出的財政收支劃分法覆議案，行政院長卓榮泰對此表示，任何未經正常的議事程序、違反議事倫理的決議，行政院「沒有必須執行的壓力」。雲林縣長張麗善今質疑二次修法後政院版本才倉促端出，且至今未公布試算結果，「如果有比較好，為什麼不算給我們看？」呼籲中央不要「搶錢爭權」，犧牲平民百姓。

張麗善表示，從去年的財劃法通過到現在，政院一直說要提出更好的版本，眼看今年已經快要結束，卻拖到立院二次修法完成後才倉促端出政院版。政院這次的版本，看起來似乎對農業縣市比較有利，但現在最大的問題是我們完全不知道它的換算方式、公式與比例，是否真的符合原本財劃法「立意良善、增加預算、縮短城鄉差距」的精神？這些關鍵資訊，到目前為止地方政府都還不知道。

她質疑，政院的版本一定不及財劃法通過的版本，如果有比較好，為什麼不盡快公布各縣市政府分配的狀況？她呼籲政院一定要尊重立院三讀通過的財劃法，不要為搶錢爭權，犧牲第一線服務的縣市政府。

尤其雲林是農業大縣，農水路等基本設備需要提升，需要中央在財政平衡預算中，給予更多預算支持，至少在人事費用也要能夠平衡，希望中央要以蒼生為念，善盡溝通責任，不要再對抗、對立，最後犧牲的都是平民百姓。

國民黨立委張嘉郡則呼籲中央一定要透過溝通、透過對話來解決，不要再把政黨對立、政治對抗的意識帶進人民的生活裡，因為無論是教育支出、社福支出，這些都一項不能少，都是百姓最基本、最重要的需求，不希望讓政治的對抗或意識形態，影響到地方的治理和人民的日常。

她表示，三黨可以坐下來好好溝通，沒有什麼問題是不能解決的，一定找得到最大的公約數，也不應該讓政治成為百姓的負擔，希望這件事情能夠盡快落幕，用理性、用對話來解決問題，讓縣市政府能夠度過燃眉之急，繼續專心為鄉親服務。