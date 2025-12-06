聽新聞
卓榮泰提覆議案 第8度遭封殺

聯合報／ 記者張曼蘋屈彥辰劉懿萱蔡晉宇／台北報導
行政院長卓榮泰（中）昨回應財劃法覆議案遭藍白否決。（中央社）

立法院昨天以投票結果以五十九票對五十票，否決了財劃法覆議案。記者邱德祥／攝影

行政院對立法院上月十四日三讀再修正「財劃法」部分條文提出覆議案，這是行政院長卓榮泰任內第八次提覆議案。立法院會昨舉行全院委員會審查並投票表決，藍白以人數優勢，以五十九票反對、五十票贊成，封殺覆議案。綠委嗆藍白草率修法，藍白則嗆卓榮泰「把覆議當兒戲」。

立法院上月十四日三讀修正通過財劃法部分條文，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市平均值，而對各地方一般性補助款則不得少於前一年度預算核列數。行政院認為有窒礙難行之處，因此提出覆議案。

立院朝野黨團協商日前達共識，召開全院委員會審查覆議案，不邀卓榮泰列席說明，並由各黨團各推派一人發言，全院委員會審查完畢，改開院會記名投票表決。昨全院委員會開會，民進黨團幹事長鍾佳濱說，過去兩年在野黨草率修法、把立院當兒戲，以致於行政院無法接受，才數度提出覆議案。

國民黨立委賴士葆則稱，卓榮泰是覆議失敗院長，把覆議當兒戲，瞧不起立法院、立法權，行政院每次提覆議案就等於「打立法院一個耳光」，當然立院就要反甩耳光回去。民眾黨團副總召張啓楷說，行政院亂砍各地方政府的補助款兩千多億元，在野黨是修法把這筆錢救回來。

立法院長韓國瑜昨上午十時召開院會，並宣告開始投開票，朝野立委共一百一十三席，昨一百○九人領票。

開票結果出爐，五十九票「贊成本院原決議，即反對覆議案」、五十票「反對本院原決議，即贊成覆議案」，政院覆議案最終在藍白人數優勢下遭否決。其中扣除主持議事的韓國瑜外，無黨籍立委高金素梅、民眾黨立委林憶君、民進黨立委許智傑未投票。

對於覆議案結果，蔡易餘等六位民進黨農業縣立委共同表示，立法院否決行政院對財劃法覆議案，將嚴重排擠農業大縣的社福與基礎建設預算，強烈呼籲在藍白中南部立委回頭是岸，應支持納入農地與人口加權的行政院版財劃法，別讓家鄉淪財政二等公民。

傅崐萁表示，在民主國家中，行政院長向國會提出覆議案，當覆議沒有通過就應請辭下台，很遺憾看到卓榮泰把覆議案當兒戲，短短一年多，八度提覆議案，中華民國史上總共也不過六次覆議案，實在應該請辭下台。

民眾黨團總召黃國昌說，卓榮泰早就是一個不適任的行政院長，一個行政部門濫用行政資源，對在野黨立委發動大罷免，結果大罷免三十二比零被完封後，沒人負起政治責任。賴清德總統還留下不適任的行政院院長，是因為卓榮泰臉皮已厚到沒什麼事情做不出來。

