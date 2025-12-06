財劃法覆議失敗 後續添變數 地方補助款維持國民黨團版

立法院昨（5）日院會，就行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案進行投票，表決結果維持原決議59票、反對原決議50票，財劃法覆議遭否決，地方補助款分配維持國民黨團版。

行政院長卓榮泰昨日出席消防志工表揚活動受訪回應，近期立法院審查法案未進行討論便逕付二讀，覆議案也不經報告、不用答詢就強行表決。「不要以為把眼睛、耳朵矇起來，埋在沙子裡，大家就會成為鴕鳥。對於不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。」

行政院發言人李慧芝則回應，財劃法再修正版（國民黨團版）三讀前未經立法院討論；覆議後，立院仍拒絕討論，「窒礙難行的法律」不會因為立院的一次表決就變得可行，因此「行政院不會、也不能執行違法的法案」。

財劃法爭議始於去年底立法院通過345億元中央對地方統籌分配稅款無法分配；立法院11月14日通過財劃法再修正，明定今年度中央對地方的一般性補助款不得少於去年度8月底核列今年度一般性補助款金額；計畫型補助款補助比率亦不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值，行政院認為窒礙難行，因此提出覆議，但昨日覆議案遭立院否決；行政院也針對財劃法提出修法版本，但在程序委員會遭擱置，暫緩列案。

依據憲法，立法院對於行政院移請覆議案，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。儘管昨日立院記名表決維持原決議59票已過1/2門檻，但卓揆表態「沒有必須執行的壓力」，也為財劃法執行投下變數。

此外，總統府已於3日公布11月21日三讀的財劃法，就分配公式錯誤導致345億元統籌分配稅款無法分配進行修法，並溯及至今年3月21日起生效。