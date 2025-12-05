快訊

財劃法覆議遭否決…卓榮泰：韓國瑜想幫忙 但不被國民黨團接受

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院表決否決行政院提出的財劃法覆議案，閣揆卓榮泰批評，立法院這次變本加厲，連報告也不讓他去報告，根本就是掩蓋事實。卓榮泰更質疑，他與韓國瑜之間院和院的協調，到了黨團都無法落實。圖／行政院提供
立法院今日表決否決行政院提出的財劃法覆議案，閣揆卓榮泰批評，立法院這次變本加厲，連報告也不讓他去報告，根本就是掩蓋事實。卓榮泰更質疑，他與韓國瑜之間院和院的協調，到了黨團都無法落實。立院院長的職權，應該要被國民黨團尊重和接受。

卓榮泰今接受媒體人鄭弘儀的專訪，他質疑，行政院上次提出覆議案就已指出公式計算錯誤將造成離島與各縣市分配不均，但立法院這次變本加厲，連報告也不讓他去報告，根本就是掩蓋事實。卓榮泰批評，黨團意志阻礙了公平計算的發展。

他表示，行政院目前是用明年的財劃法版本，加上計算公式的再修正版本，不過仍希望將院版納入討論，如此一來，明年也許是過渡期，後年開始就可依照行政院版，把中央地方權限劃分清楚、釋出更多自主財源給地方，也讓地方有更多財政調節能力。

另一方面，立法院藍白聯手將「不對稱戰力採購特別條例」暫緩列案，並要求賴總統赴立院進行國情報告，並採取「即問即答」方式。卓榮泰強調，國家不能陷入「立法獨大」的現象，去年憲法法庭針對立法院職權行使法釋憲案，就以明文寫出即問即答違反憲法，在野黨不但擺明和憲法作對，還不顧國家的安全。他強調，賴總統基於職責願意到立院國情報告，但不能當違憲總統，不能因即問即答做出違憲的動作。

卓榮泰更質疑，鄭弘儀追問，大罷免失敗後，藍白陣營在立院是否更變本加厲？卓說，從最近幾項明顯違反國家利益的法案看來，黨對黨團完全沒有約束力，他與韓國瑜之間院和院的協調，到了黨團也無法落實，「韓國瑜很努力，但對方更有實力」

鄭弘儀質疑，國民黨團總召傅崐萁完全不把韓國瑜放在眼裡？卓回應「我的感覺和了解是如此」。他並說，韓國瑜很願意幫忙，但回到黨團去完全不被接受。立院院長的職權也應該被國民黨團尊重和接受。

