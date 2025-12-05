財劃法再度被否決 卓揆：違反議事倫理政院沒必須執行的壓力

院版財劃法遭立法院否決，對此，行政院長卓榮泰5日表示，其實自立院拒絕安排政院去國會報告，執意要表決，大概就能猜到結果。但對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

對於財劃法再度遭國會否決，卓榮泰表示，其實從立法院拒絕安排行政院到立法院去做報告，而執意的表決，大概大家都知道結果會是如此。不過最近一直以來，國會的一些狀況，審查法案不經討論，逕付二讀、強行表決；審查覆議案，不經報告、不用答詢，也強行表決，這就是要讓真相無法呈現在國人面前。

卓榮泰說，如果赴國會報告會把《財劃法》錯誤的內容向國會說明，讓國人清楚，答詢會讓整個爭議更為清楚而明白，但是國會拒絕了這樣一個程序跟結果。不要以為把國人的眼睛、耳朵蒙起來，埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥。對於這種不經正常的議事程序，違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。