財劃法覆議未過 綠委轟：農業縣藍白委讓家鄉淪二等公民

蔡易餘等6位民進黨立委今天共同表示，立法院今天否決了行政院對「財劃法」覆議案，將嚴重排擠農業大縣的社福與基礎建設預算，強烈呼籲在藍白中南部立委回頭是岸，應支持納入農地與人口加權的行政院版，別讓家鄉淪為財政二等公民。

蔡易餘表示，藍白版本修法過程荒腔走板，不但公式錯誤造成預算卡關，內容更充滿都市偏見，反觀行政院提出的版本，才真正體現了公平正義，將土地面積權重從藍白版的10%大幅提升至30%，且針對農牧用地給予1.5倍加權；此外，更納入農林漁牧產值佔比10%，以及針對65歲以上長者與14歲以下幼兒人口給予1. 2倍的加權分配，這才是真正照顧看天吃飯的農民、照顧需要長照與托育資源的偏鄉長輩。

民進黨立委陳冠廷表示，不能讓強勢的都會區走一百步，農業縣市卻只能走一步。農民在糧食安全與國土保育上做出巨大貢獻，這些隱形成本必須透過財政手段來平衡。

民進黨立委劉建國表示，依據藍白版本，新北市的社會福利補助僅微幅減少0.03%，但雲林縣的社福補助款卻將從33億元腰斬至18億元，減幅高達47%，兩者差距超過千倍，這簡直是懲罰農業縣。

民進黨立委陳秀寶表示，藍白版本的財劃法完全是重北輕南，也犧牲了中南部縣市的權益，進而排擠到國防安全以及「0到6歲國家一起養」、私立學校學雜費補助等攸關全民權益的社福預算。

民進黨立委黃秀芳表示，彰化縣政府財政處已評估，若依藍白版本，彰化明年的普通統籌加上各類補助款，將比今年減少27.17億元，根本是未蒙其利、先受其害。民進黨立委陳素月更直接點名國民黨籍彰化立委謝衣鳯，明知這個版本對彰化不利，為什麼不吭聲？難道只有黨意、沒有民意嗎？

最後，蔡易餘帶頭喊口號「藍白回頭是岸」，並公開點名國民黨、民眾黨中南部農業縣市立委，包括張嘉郡、王育敏、張啟楷、謝龍介、陳菁徽等人，要為自己的家鄉爭取真正的公平，不要成為拖垮農業縣財政的歷史罪人。