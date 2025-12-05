政院8度提覆議！黃國昌：卓榮泰已不適任 賴清德還留是因臉皮厚

行政院日前針對立法院通過的新版「財政收支劃分法」提出覆議，已是行政院長卓榮泰任內第8度提覆議。對此，民眾黨主席黃國昌說，卓榮泰早就是不適任的行政院院長，賴清德總統留下卓榮泰，是因為卓榮泰臉皮厚到沒有什麼事情做不出來。

黃國昌今在立法院議場前受訪，被問及是否認為卓榮泰一直覆議失敗要下台？黃國昌說，卓榮泰早就是一個不適任的行政院長，一個行政部門對在野黨立委發動大罷免，濫用行政資源，結果大罷免32比0被完封後，沒有任何人負起政治責任。

黃國昌表示，近期中選會委員提名，卓榮泰公然違法、跳票，讓中選會沒有辦法好好的運作。卓榮泰早就是一個不適任的行政院院長了，賴清德總統留下不適任的行政院院長，因為對於卓榮泰來講，臉皮已經厚到沒有什麼事情做不出來。

黃國昌認為，提出第8次覆議對卓榮泰而言，不痛不癢。但付出代價的是國家的資源，讓立法院浪費時間處理卓榮泰毫無意義的覆議。