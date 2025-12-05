快訊

國3北上茄苳段半聯結車疑恍神 追撞轎車擠成廢鐵 釀1死7傷　

政院8度提覆議！黃國昌：卓榮泰已不適任 賴清德還留是因臉皮厚

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報資料照片
民眾黨主席黃國昌。圖／聯合報資料照片

行政院日前針對立法院通過的新版「財政收支劃分法」提出覆議，已是行政院長卓榮泰任內第8度提覆議。對此，民眾黨主席黃國昌說，卓榮泰早就是不適任的行政院院長，賴清德總統留下卓榮泰，是因為卓榮泰臉皮厚到沒有什麼事情做不出來。

黃國昌今在立法院議場前受訪，被問及是否認為卓榮泰一直覆議失敗要下台？黃國昌說，卓榮泰早就是一個不適任的行政院長，一個行政部門對在野黨立委發動大罷免，濫用行政資源，結果大罷免32比0被完封後，沒有任何人負起政治責任。

黃國昌表示，近期中選會委員提名，卓榮泰公然違法、跳票，讓中選會沒有辦法好好的運作。卓榮泰早就是一個不適任的行政院院長了，賴清德總統留下不適任的行政院院長，因為對於卓榮泰來講，臉皮已經厚到沒有什麼事情做不出來。

黃國昌認為，提出第8次覆議對卓榮泰而言，不痛不癢。但付出代價的是國家的資源，讓立法院浪費時間處理卓榮泰毫無意義的覆議。

行政院 卓榮泰 財劃法 黃國昌

延伸閱讀

財劃法覆議案不邀卓揆說明 鍾佳濱：藍白縮頭烏龜、國會蒙塵

反詐禁小紅書 黃國昌：台灣民主沈淪到要學中國大陸？

賴總統指樂意幫中國解決經濟問題 柯文哲笑「通匪」、黃國昌嗆「資匪」

柯文哲合體黃國昌！談1.25兆特別預算 怒嗆賴總統把台灣搞到四分五裂

相關新聞

財劃法覆議遭否決…卓榮泰：韓國瑜想幫忙 但不被國民黨團接受

立法院今日表決否決行政院提出的財劃法覆議案，閣揆卓榮泰批評，立法院這次變本加厲，連報告也不讓他去報告，根本就是掩蓋事實。...

民進黨：藍白大搞政治分贓破壞財政紀律 納稅錢變選舉綁樁工具

藍白今天在立法院再度聯手以59：50否決行政院對「財政收支劃分法」覆議案。民進黨發言人李坤城表示，藍白拒絕面對自己錯誤，...

財劃法覆議在野否決 政院：不會也不能執行違法的法案

立法院今日決議否決政院所提「財政收支劃分法」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，而窒礙難行的法律，並不會因為立法院發動表決而...

財劃法覆議案第八度否決 卓榮泰： 行政院「沒有必須執行的壓力」

立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，並進行記名投票表決，最終第8度否決財劃法議案，行政院長卓榮泰今天下午出席全國...

藍白否決財劃法覆議案 陳培瑜：推下一代當人肉信用卡

立法院院會今投票表決財政收支劃分法覆議案，藍白以人數優勢否決。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，藍白是在戕害國家的財政紀律...

財劃法覆議未過 綠委轟：農業縣藍白委讓家鄉淪二等公民

蔡易餘等6位民進黨立委今天共同表示，立法院今天否決了行政院對「財劃法」覆議案，將嚴重排擠農業大縣的社福與基礎建設預算，強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。