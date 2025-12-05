快訊

國3北上茄苳段半聯結車疑恍神 追撞轎車擠成廢鐵 釀1死7傷　

聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法覆議案不邀卓揆說明 鍾佳濱：藍白縮頭烏龜、國會蒙塵

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白不敢面對自己的錯誤，縮頭烏龜的作為恐讓國會蒙塵。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白不敢面對自己的錯誤，縮頭烏龜的作為恐讓國會蒙塵。圖／聯合報系資料照片

立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，未邀行政院長卓榮泰列席說明，各黨團各推派一人發言，並繼續院會進行記名投票表決。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白不敢面對自己的錯誤，縮頭烏龜的作為恐讓國會蒙塵。

鍾佳濱今上午受訪表示，很顯然藍白維持其掌握國會多數的作為，就是逕付二讀、沒收討論、過水協商、黑箱表決，最後表決結果引發譁然，行政院認為窒礙難行而提出覆議時，藍白也不敢面對，一旦邀請行政院長卓榮泰說明，就會赫然發現，原來藍白倉促通過的財劃法，竟然跟過去通過的版本犯下同樣錯誤。

鍾佳濱指出，或許藍白認為犯錯原因一樣、行政院提出覆議的理由也一樣，就不邀請卓榮泰前來報告，不敢面對社會檢視，縮頭烏龜的作為恐讓國會蒙塵。鍾佳濱說，在野黨是來監督行政權而非隱藏自己的錯誤，不敢把過去犯的錯，攤在陽光下接受社會各界的檢視。

行政院 鍾佳濱 財劃法 藍白

延伸閱讀

政院提財劃法覆議立院明表決 藍白拒邀卓榮泰列席說明

2027年全面禁廚餘養豬 卓揆強調防疫、去化、轉型及循環利用

翁曉玲提修法貪5萬以下免罰挨批 民進黨團：支持調整刑度

我訓練美勞工換關稅調降 鍾佳濱：欣慰 半導體產業舉世公認成就

相關新聞

財劃法覆議遭否決…卓榮泰：韓國瑜想幫忙 但不被國民黨團接受

立法院今日表決否決行政院提出的財劃法覆議案，閣揆卓榮泰批評，立法院這次變本加厲，連報告也不讓他去報告，根本就是掩蓋事實。...

民進黨：藍白大搞政治分贓破壞財政紀律 納稅錢變選舉綁樁工具

藍白今天在立法院再度聯手以59：50否決行政院對「財政收支劃分法」覆議案。民進黨發言人李坤城表示，藍白拒絕面對自己錯誤，...

財劃法覆議在野否決 政院：不會也不能執行違法的法案

立法院今日決議否決政院所提「財政收支劃分法」覆議案，行政院發言人李慧芝表示，而窒礙難行的法律，並不會因為立法院發動表決而...

財劃法覆議案第八度否決 卓榮泰： 行政院「沒有必須執行的壓力」

立法院今上午召開全院委員會審查財劃法覆議案，並進行記名投票表決，最終第8度否決財劃法議案，行政院長卓榮泰今天下午出席全國...

藍白否決財劃法覆議案 陳培瑜：推下一代當人肉信用卡

立法院院會今投票表決財政收支劃分法覆議案，藍白以人數優勢否決。民進黨立院黨團書記長陳培瑜表示，藍白是在戕害國家的財政紀律...

財劃法覆議未過 綠委轟：農業縣藍白委讓家鄉淪二等公民

蔡易餘等6位民進黨立委今天共同表示，立法院今天否決了行政院對「財劃法」覆議案，將嚴重排擠農業大縣的社福與基礎建設預算，強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。