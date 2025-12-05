快訊

國3北上茄苳段半聯結車疑恍神 追撞轎車擠成廢鐵 釀1死7傷　

財劃法覆議案今表決 卓揆恐吞8連敗

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
財劃法朝野大戰持續，今天立法院院會將開全院委員會審查覆議案，隨後投票表決。圖／聯合報系資料照片
行政院日前針對立法院通過的新版「財政收支劃分法」提出覆議，立法院院會今天將改開全院委員會審查覆議案，隨後投票表決，在藍白席次多數優勢下，行政院長卓榮泰任內第八次提出復議案，恐怕將再次吞敗。

立法院會日前三讀修正財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值；各地方一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數；行政院已窒礙難行為由，再度提出覆議。

立法院長韓國瑜昨主持朝野協商，研商行政院提出的財劃法覆議案。民進黨團主張讓行政院長卓榮泰來立法院報告，藍白黨團堅決表示不同意，認為直接表決即可；最後朝野無法達成共識，韓宣布，覆議案將於今天院會進行投票表決。

依照目前立法院會的規劃，立法院會將在9時30分起改開全院委員會，10時10分針對覆議案進行投票表決，預計在11時50分前就完成這次的覆議案投票，確定是否封殺覆議案。

國民黨團總召傅崐萁表示，此覆議案又創了中華民國憲政史上的特例，一任行政院長提了8次覆議案，同一個法案還可以提兩次覆議，這真的是滑天下之大稽。

民進黨團幹事長鍾佳濱反嗆，行政院兩次提出覆議案，要檢討的其實不是行政院，是被憲法法庭打臉的立法院的國會多數。民眾黨團總召黃國昌表示，卓榮泰要提覆議，就按照議事規則表決。

