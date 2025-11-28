政院再對財劃法提覆議 民眾黨批「鬥雞政府」將否決：對內對外都開戰？

快訊

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨立委林憶君（左起）、黃珊珊、張啓凱、麥玉珍今天在立院黨團舉行「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會。記者許正宏／攝影
民眾黨立委林憶君（左起）、黃珊珊、張啓凱、麥玉珍今天在立院黨團舉行「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會。記者許正宏／攝影

賴清德總統宣布投入1.25兆國防追加預算，行政院會昨日也對立法院三讀的財劃法提出覆議。民眾黨立法院黨團今開記者會，黨團副總召張啓楷今重申黨團立場，除嚴審國防特別預算，將第8度否決行政院提出的覆議案，並批賴政府成鬥雞政府，是否對外、對內都要全面開戰？

立委黃珊珊說，財劃法是民眾黨重要優先法案，但行政院一再宣稱現在就是最好版本，不願提出對案，等在野財劃法修正三讀後，行政院搞小動作大幅降低一般性補助款，剝奪地方原有建設經費。立法院再修財劃法，明定「不得低於前一年的一般性補助款、離島公式」等相關內容，直到修正草案通過，行政院才丟出院版。

黃珊珊指出，財政部、主計總處至今仍拿不出他們所謂最公平、最有效的水平分配方式，行政院長卓榮泰更拿不出任何試算表。行政院什麼事都不會、只會提覆議，拿不出試算表、不想溝通，只會開戰、以數字遊戲欺騙國人、耍賴。

黨團副總召張啓楷說，修正財劃法目的是要讓錢權下放地方，台灣精省前中央占6成、台灣省15%、地方25%，精省後國民黨政府還可以維持地方30%的財政數字；但民進黨執政後變成中央75%、地方25%，以嘉義市為例，中央砍地方補助款69億元，竟然砍到變成負的。

張啓楷批評，立法院修財劃法是要撥亂反正，財政部卻提出6大窒礙難行，簡直令人笑掉大牙。長久以來都依照制度運行，怎麼現在就變成窒礙難行？這是一個違法亂紀的鬥雞政府，整個賴卓政府是不是對外、對內都要全面開戰？

行政院 財劃法 立法院

