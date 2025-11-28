聽新聞
盧秀燕籲談財劃法：地方有事 中央就有事

聯合報／ 記者楊正海葉德正陳俊智黑中亮宋原彰劉星君／連線報導
台中市長盧秀燕昨視察雪山坑步道環狀線建置工程時表示，對於財劃法修正草案，也希望能夠適當地分回補助，讓地方建設能夠做得更好。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕昨視察雪山坑步道環狀線建置工程時表示，對於財劃法修正草案，也希望能夠適當地分回補助，讓地方建設能夠做得更好。記者黑中亮／攝影

朝野財劃法大鬥法，台北市長蔣萬安表示，行政院提覆議只會讓行政和立法更對立。台中市長盧秀燕說，現在院版未提供試算細節，地方財政穩定與透明性受到影響，她希望中央與地方共好，而「地方有事，中央就會有事」。

高雄市長陳其邁支持行政院提出覆議，他說，藍白版本造成南北差距更大，且他願到立院說明對高雄的影響。屏東縣長周春米說，立院修法後對南部四縣市不利，這樣亂搞非鄉親之福。

蔣萬安表示，政院版有太多全新概念，無法判斷是否合理，最基本要有試算數字，各地看到金額才能討論，「蓋牌」不是理性討論的方式。北市預估院版財劃法會讓台北短少二五○億元至三百億元，捷運局長鄭德發說，明年度計畫型補助短編六十億元，還有民汐線等六線要施工，約三千八百億，若少了中央八七○億的補助款，會排擠各年度預算。

新北市長侯友宜說，中央試算的公式都有了，就算出各縣市分配金額，讓大家知道納稅錢用到哪裡去，一分一毛都不能浪費；如果都沒問題，院版財劃法就可以快速通過。

桃園市長張善政昨出席行政院會表示，肯定行政院終於提出院版財劃法，但應充分討論，將地方政府意見納入考慮；院版統籌款分配只納入工業從業人口，應加計入產值。

盧秀燕昨表示，畢竟「地方好，中央才會好，台灣才會好；地方有事，中央就會有事」；中央挹注地方金額提高到一兆二千億元，但仍需立法院審查，呼籲中央公布明確的試算公式及金額，現在院版未提供試算細節，地方財政穩定與透明性受到影響。

陳其邁說，行政院版本也應付委審議，納入地方意見；他願意到立院說明高雄所受影響；以各地生育補貼為例，北市第一胎發四萬、高雄三萬元、屏東二萬元，藍白版本造成有錢的縣市愈有錢，導致相對剝奪感 。

周春米說，修法後表面上各地分配的更多，但分配標準對南部四縣市非常不利，屏東縣是末端班，明年已多出四十億元負擔「是不能承受之重」。

財劃法 陳其邁 周春米 盧秀燕 蔣萬安 侯友宜 張善政

