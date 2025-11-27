快訊

哥倫比亞以一中原則否認在台設處 外交部呼籲：勿附和中國主張

惡火吞噬香港宏福苑！罹難者增至75人 76人受傷含11名消防員

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰：財劃法讓明年總預算編不出來 衝擊TPASS

中央社／ 台北27日電
行政院長卓榮泰。聯合報系記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系記者胡經周／攝影

財劃法爭議未歇，行政院卓榮泰晚間指出，立院14日三讀的財劃法版本會讓明年度中央政府舉債違反法規上限，總預算無法編列，一旦明年度總預算無法編列，將衝擊相關新興計畫如TPASS 2.0、台北羽球公開賽的舉行以及生育給付等。

立法院藍白聯手在去年底三讀通過財劃法，大幅釋出中央財源，但因公式問題，以致有新台幣345億元統籌分配稅款至今無法分配，朝野則持續針對財劃法攻防。

立法院會14日再次三讀修正通過財劃法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數；隨後，立法院會21日也三讀修正財劃法，讓離島分配公式與本島脫鉤，解決345億元分配問題。

不過，行政院認為14日三讀版本影響中央對地方補助款財源調整及協助能力、超過當年度舉債上限、造成中央政府各項施政項目無法順利推動等，有窒礙難行之處，今天在行政院會通過覆議案，並呈請總統核可。此外，政院日前也已提出院版財劃法，送交立法院審議，但尚未被排入審議議程。

卓榮泰今天上午出席政院會後記者會說明覆議理由，下午再度接受媒體專訪，除說明院版財劃法優勢是共識度最高、最全面，且可長可久，納入地方意見等，也解析立院版本三讀條文恐帶來的衝擊。

他說，立法院會14日三讀的財劃法版本，將導致政府舉債達5638億元，違反公共債務法舉債上限15%規定，行政院不能也無法編列明年度總預算；一旦明年度中央政府總預算無法編列，將衝擊許多新興計畫，像是通勤族常用的TPASS計畫，明年度達75億元的2.0優惠將被影響。

另外，卓榮泰指出，包含縣市管河川及區域排水整體改善計畫48億元、少子女化對策中的保險生育給付達每胎10萬元與育嬰留停彈性化共47億元、AI新十大建設等104億元、運動部輔導舉辦的台北羽球公開賽、U18青棒錦標賽、自由車環台公路等都會受到衝擊，相信年輕人也難以接受運動部變成不動部。

他表示，除新興計畫無法辦理，其餘原先的年度計畫也會被打折扣，換句話說，院版財劃法若不被討論，中央政府明年會很難重新編預算，全國會沒有預算，而沒有中央預算也就等同沒有地方補助金。

卓榮泰說，在野黨修了3次財劃法從來沒有試算過額度，且立法院並無權利拒絕政院法案，僅能審議、檢視，不能審都不審，期盼這覆議的15天期間將時間、空間拉出來，大家能好好審視政院版草案，以及民進黨黨團所提出的345億元財劃法暫行條例。

他也強調，站在政院立場，就是要避免14日三讀的財劃法這台失速列車翻車，讓更好的討論能夠進行，再修版財劃法不該在中華民國台灣執政過程中出現。

財劃法 行政院 立法院 卓榮泰 TPASS

延伸閱讀

卓揆指陸配參政涉雙重效忠：不應以不能撤銷國籍為難中華民國

卓揆坦言財劃法覆議結果「可想而知」 盼國會審議期能做到這兩件事

天價軍購挨批台灣變兵工廠 張惇涵：大谷翔平夠強才被敬遠保送

再提財劃法覆議盼國會記取錯誤 卓揆：若政院版獲共識將詳列試算結果

相關新聞

卓榮泰：財劃法讓明年總預算編不出來 衝擊TPASS

財劃法爭議未歇，行政院長卓榮泰晚間指出，立院14日三讀的財劃法版本會讓明年度中央政府舉債違反法規上限，總預算無法編列，一...

卓揆坦言財劃法覆議結果「可想而知」 盼國會審議期能做到這兩件事

立法院14日再修正財劃法，行政院會今提覆議，但因國會朝小野大，行政院長卓榮泰坦言「結果可想而知」，但他期待立院在審議覆議...

院版財劃法未納入工業產值 張善政親自北上發聲：地方意見應採納

行政院近日提出自己的財劃法修正案，由於統籌分配款基礎建設評比未納入工業產值，引起工業產值全國第一的桃園不滿。市長張善政今...

行政院提財劃法覆議 蔣萬安轟「勿蓋牌」造成行政立法更對立

立法院11月14日再修正財劃法，朝野對立再起，行政院會今天提出覆議案。台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢時指出，行政院提覆議...

院版財劃法恐讓北市少300億？ 各局處首長站蔣萬安旁報告影響

行政院近日提出院版「財政收支劃分法」修正草案，並在今天行政院會提出覆議案，國民黨議員柳采葳今天在議會總質詢時提出質疑，指...

政院版財劃法缺試算表遭立院暫緩列案 蔣萬安點關鍵：太多新概念

行政院上周提出財劃法修法，但因沒有列出試算表，遭立院暫緩列案，今行政院也針對立院版三讀通過財劃法提出覆議，衝擊地方政府編...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。