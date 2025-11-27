卓揆坦言財劃法覆議結果「可想而知」 盼國會審議期能做到這兩件事

立法院14日再修正財劃法，行政院會今提覆議，但因國會朝小野大，行政院長卓榮泰坦言「結果可想而知」，但他期待立院在審議覆議的15天期間，能審視政院版財劃法、審議民進黨立院黨團所提的財劃法暫行條例，「把時間空間拉出來」，他說，仍抱持一絲希望。

卓榮泰指出，他希望立院再修版財劃法這台失速列車能停下，讓所有好的討論能上路、進入軌道，否則哪一天將會翻車。他說，再修版財劃法不可能在中華民國台灣執政過程當中出現，因為行政不能違法。

電視節目「新聞面對面」今晚播出卓榮泰專訪內容，針對財劃法爭議，卓榮泰重申，再修版財劃法將使中央舉債超過法定額度，迫使政府違法編列預算，無法接受；各界關注，除了覆議之外，是否也考慮總統不公布、行政院長不副署等手段。

卓榮泰指出，「在動盪中平衡，在衝突中進步」，他曾針對財劃法稱「行政院會全面迎戰」，是指行政院會提出政院版財劃法，全部攤開跟在野談，不只侷限單一條文、公式。

對於覆議勝率，卓榮泰坦言，若依照過去7次的覆議經驗，結果大家可想而知，且依照憲法增修條文，行政院長必須接受覆議結果，沒有其他選項；過去行政院是將法案送給大法官解釋，這次如果立院再不接受，也是這樣走，結果會不會產生更多改變，目前政院仍會對覆議做出努力。

卓榮泰續指，他對覆議有期待，立院能否在審議覆議的15天期間，再審視政院版財劃法，當前民進黨立院黨團也提出財劃法暫行條例，盼解決345億元無法分配的問題。他說，覆議是希望「把時間空間拉出來」，如果可以這麼做，他還是抱持一絲希望，協商不到根本絕望，不會放棄協商。

中華民國憲法增修條文第3條規定，立法院對於行政院移請覆議案，應於送達15天內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。