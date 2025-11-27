院版財劃法未納入工業產值 張善政親自北上發聲：地方意見應採納
行政院近日提出自己的財劃法修正案，由於統籌分配款基礎建設評比未納入工業產值，引起工業產值全國第一的桃園不滿。市長張善政今親自北上參加院會，雖肯定行政院終於提出院版財劃法，但中央地方應該要有充分討論機制，強調地方政府的意見應該要有機會納入。
桃園市新聞處長羅楚東轉述張善政說法，強調張善政日前已對「院版財劃法」表達肯定，但既然有版本，中央與地方就要有充分討論機制，地方政府反映的意見應該要有機會納入。行政院最新版本的統籌分配款指標有納入農林漁牧人口與產值，但工業只看人口，不論產值，此為可以改進的空間。
此外，中央應該讓各縣市提供意見、充分對話，讓整體財政制度更為周延完善，後續不管是立院通過立院版財劃法或政院版財劃法，都希望在尊重國會與民意的前提下，朝正面的方向往前進行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言