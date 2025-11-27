院版財劃法未納入工業產值 張善政親自北上發聲：地方意見應採納

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政肯定行政院終於推自己的財劃法版本，但也期待中央能聽進地方意見，修訂更完善的版本。本報資料照片
行政院近日提出自己的財劃法修正案，由於統籌分配款基礎建設評比未納入工業產值，引起工業產值全國第一的桃園不滿。市長張善政今親自北上參加院會，雖肯定行政院終於提出院版財劃法，但中央地方應該要有充分討論機制，強調地方政府的意見應該要有機會納入。

桃園市新聞處長羅楚東轉述張善政說法，強調張善政日前已對「院版財劃法」表達肯定，但既然有版本，中央與地方就要有充分討論機制，地方政府反映的意見應該要有機會納入。行政院最新版本的統籌分配款指標有納入農林漁牧人口與產值，但工業只看人口，不論產值，此為可以改進的空間。

此外，中央應該讓各縣市提供意見、充分對話，讓整體財政制度更為周延完善，後續不管是立院通過立院版財劃法或政院版財劃法，都希望在尊重國會與民意的前提下，朝正面的方向往前進行。

行政院 財劃法 張善政 桃園

