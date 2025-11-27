行政院提財劃法覆議 蔣萬安轟「勿蓋牌」造成行政立法更對立

立法院11月14日再修正財劃法，朝野對立再起，行政院會今天提出覆議案。台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢時指出，行政院提覆議，只會造成行政立法更加對立，若行政院有數字不願意公布而「蓋牌」，這都不是理性討論的方式。

議員柳采葳質詢表示，針對行政院對財劃法提覆議，有助於有助於溝通嗎？蔣萬安說，除造成行政立法更加對立，立法院已經提出版本，行政院其實就應該好好的跟立法院以及各地方政府來討論。

他說，最基本的總是要有試算數字，各地方政府依版本，可以看到分到多少金額，才能夠進一步的討論下去，但是不知道是行政院算不出來？還是行政院有數字卻不願意公布來蓋牌？不管是哪種方式，都不是理性討論的方式。

柳采葳也追問，市府有跟行政院開會溝通？蔣萬安指出，這次行政院版本，有一些不確定存在，比如說會先做所謂的彌補基本財政收支的差額，其中要怎麼計算？有一個標準是「其他經行政院核定納入事項的經費」但哪些會被行政院納入？行政院也不講，所以地方政府很難去試算出來，只有中央才有這些資料，要訂標準才能認定，才能夠試算出來。

柳采葳指出，台北市未來如果按照行政院版本，有可能會少250至300億，這不是一個小數目？有可能發生嗎？財政局長胡曉嵐回答，有可能。

柳采葳在質詢中，也請各局處首長一一說明未來115年會受到分配款和一般性補助的影響。其中，教育局長湯志民 指出，一般性的補助款，明年度會短缺31.92億，還有優惠電價6.6億，也影響「生生有平板」、補助生理用品等，加上計畫性補助16.6億，總共短少67.2億。

交通局長謝銘鴻指出，Tpass、電動公車的補助會影響；社會局長淑文指出，會影響托育和生育津貼，短少10億，還有比較憂心是弱勢中低收入身障輔具等補助，還有計畫性補助47億，目前動向不明。

捷運局長鄭德發說，明年度計畫型補助短編60億，還有民汐等6條線要施工，需要大概3800億，如果少了中央870億的補助款，會排擠到各年度，影響非常大；民政局長陳永德說，生育獎勵金7億會影響，這是國安問題，會被排擠。

蔣萬安也說，各局處所跟說的，很多是一般性補助款和計畫性補助款的短少，這些都需要用到統籌分配稅款挪過來支應，才能繼續推行各項的市政府服務和建設，餅就這麼大，確實也造成各局的困擾，以及市府籌編預算的難處，所以還是希望如果中央要來修，就好好理性來討論，不要市府需要提具體數字，中央卻蓋牌，或是需要版本，卻算不出來，不管哪一種，都不是好好面對問題的態度。

柳采葳追問，未來台北市還有沒有什麼其他手段因應？蔣萬安說，其實市府有整理，對於各地方影響衝擊條文內容，特別包括很多的不確定的概念，中央還是掌握很多權利，可以決定一些必要扣減地方補助款，或者如何計算，這些都非常空泛不確定，所以這些看起來都還是掌握在行政院和中央的手上。

蔣萬安說，希望中央希望能夠公開透明具體的試算數字，才能夠了解對各地方政府影響在哪裡，才能提出市府建議，甚至提出修法的對案。