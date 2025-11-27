政院版財劃法缺試算表遭立院暫緩列案 蔣萬安點關鍵：太多新概念

行政院上周提出財劃法修法，但因沒有列出試算表，遭立院暫緩列案，今行政院也針對立院版三讀通過財劃法提出覆議，衝擊地方政府編列預算。市長蔣萬安也直言，政院版有太多全新概念，無法判斷是否合理，還是盼能提出試算表，才能討論。

鍾沛君表示，行政院上周提出政院版財劃法版本，是否已針對新版內容計算收支影響。財政局長胡曉嵐表示，先前立法院通過版本，是保障計畫型補助，如果實施對各局處計畫補助有一定增加，但目前還不確定何時會施行，試算公式也需要行政院來確認。

市長蔣萬安表示，從行政院法條版本有很多不確定，有很多全新概念，包括地方政府基本財政需求、收入市府都不了解，很難對於行政院版本做出評論，因為沒有具體數字、討論基礎。

鍾沛君詢問，預算編列就要審議了，市府是否要加大力道呼籲中央溝通。蔣表示，如果希望能夠理性討論，一定要提出數字，也牽涉到後續釋權分配，也希望行政院、立法院能夠好好討論。

蔣萬安強調，行政院版本如果立院審議通過，正式上路時間點應該是在2027年，現在籌編預算還是會依現行規定來編預算，也會極力呼籲中央公布試算數字，包含行政院會表達、立院黨團審議要求。