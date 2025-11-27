快訊

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

再提財劃法覆議盼國會記取錯誤 卓揆：若政院版獲共識將詳列試算結果

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天親上火線談財劃法覆議案。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今天親上火線談財劃法覆議案。圖／行政院提供

行政院會今天通過「再修正版財劃法」覆議案，將呈請總統核可。行政院長卓榮泰今多次表示遺憾，他說，國會一年三修財劃法，錯誤和窒礙難行程度越來越大，從未詳細計算並與政院溝通，盼立法院記取上次錯誤，合理審議覆議案。他說，若國會能對政院版財劃法達成共識，行政院將詳列相關試算結果。

此外，為求政院版財劃法順利審查，卓榮泰曾與立法院長韓國瑜會面，法案仍被立法院暫緩列案。卓說，「我也很謝謝韓院長，韓院長對很多事情都非常理解，但到了黨團都無法解決，這是遺憾的」；他也說，在野部分立委雖肯定政院版財劃法，「但黨的意思卻決定了他們行為」。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白14日再度三讀通過修正財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年，也保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整；行政院會今天通過覆議案，質疑該修法影響中央對地方補助款財源調整及協助能力，且超過當年度舉債上限，嚴重阻礙中央施政。

算入今天提出的「再修版財劃法」覆議案，這已是卓揆任內第8度提出覆議案。卓指出，行政院是憲政機關賦予的權力與責任，且每次覆議都是「被動的」；他說，國會一年當中連修三次財劃法，錯誤越來越大，窒礙難行程度也越發嚴重，影響法律安定性，也影響施政穩定性，及中央跟地方合作關係。

卓榮泰續指，「再修版財劃法」更造成舉債逾公債法上限，導致中央違法編列預算，這萬萬使不得，因此中央無法編列預算；若為符合公債法刪減公務預算，但國防預算、社福照顧、AI新十大建設、軌道建設、運動部、治水及0到22歲養育能刪減嗎？若刪減將產生排擠效用，減緩國家向前進步速度。

卓榮泰主張，提出可長可久、長治久安的財劃法才是唯一之道；政院版財劃法能使人民生活品質更均勻、垂直劃分更合理、水平分配更公平，及強化地方自治精神。

卓表示，在野黨立委當中有部分有識之士，私底下都對政院版財劃法持肯定態度，「但黨的意思卻決定了他們行為，這點我深感遺憾」；他認為只要有合理討論空間，且朝野都接受分配公式，中央就能詳列試算結果，否則現在詳列任何數字，難免被懷疑這數字是怎麼拼湊，遺憾法案仍被擱置無法付委討論。

「立法院有這麼大的權力，把行政院送去的法案置之不理？若國家進步是這種方式，我們深感遺憾。」卓榮泰也喊話立法院記取上次錯誤，不要錯上加錯，合理審議覆議案。

行政院 財劃法 立法院 卓榮泰

延伸閱讀

政院通過1.25兆軍購特別預算 顧立雄：軍購案已與美方完成初步協商

財劃法窒礙難行 卓揆決第8度提覆議

政院通過1.25兆軍購特別條例 卓揆籲在野黨以國家為念

任內第8度覆議案 行政院會明天擬對日前三讀財劃法提覆議

相關新聞

再提財劃法覆議盼國會記取錯誤 卓揆：若政院版獲共識將詳列試算結果

行政院會今天通過「再修正版財劃法」覆議案，將呈請總統核可。行政院長卓榮泰今多次表示遺憾，他說，國會一年三修財劃法，錯誤和...

財劃法修法爭議 周春米批「亂搞」要以國為重、以民為本

財劃法爭議仍未解，屏東縣議會今總質詢，議員羅平道詢問縣長周春米對財劃法修法對屏東縣的影響。周春米說，大家在政治上有競爭或...

財劃法窒礙難行 卓揆決第8度提覆議

「新版的《財劃法》讓中央又要舉債2646億，我們必續提出覆議！」行政院長卓榮泰27日表示，《財劃法》第30條及第37條之3要求計畫型補助款補助比率不得低於過去10年平均值，將讓政策效能大受影響，中央施政無法順利推動，因此決定提出覆議。但行政院前7次覆議都遭到藍白封殺，此為明知不可為而為之的選擇。

爭取財劃法修正草案計算公式透明 台中市盧秀燕：地方好、中央才會好

台中市長盧秀燕今天在視察雪山坑步道環狀線建置工程，對於近期行政院提出的院版「財政收支劃分法」修正草案，以地方工程處處要花...

力挺行政院提財劃法覆議 陳其邁喊話：願意到立法院再次說明

立法院11月14日再修正財劃法，朝野對立再起，行政院會今天將提出覆議案，此版本高雄市統籌分配款雖增加258億，中央補助卻...

時力指地方預算近五年平均刪減0.2% 新財劃法助長財政監督死角

財政收支劃分法修法爭議未歇，時代力量黨主席王婉諭今天說，地方政府預算近五年平均僅刪減0.2%，把關力道不到中央政府的十分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。