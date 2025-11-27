再提財劃法覆議盼國會記取錯誤 卓揆：若政院版獲共識將詳列試算結果

行政院會今天通過「再修正版財劃法」覆議案，將呈請總統核可。行政院長卓榮泰今多次表示遺憾，他說，國會一年三修財劃法，錯誤和窒礙難行程度越來越大，從未詳細計算並與政院溝通，盼立法院記取上次錯誤，合理審議覆議案。他說，若國會能對政院版財劃法達成共識，行政院將詳列相關試算結果。

此外，為求政院版財劃法順利審查，卓榮泰曾與立法院長韓國瑜會面，法案仍被立法院暫緩列案。卓說，「我也很謝謝韓院長，韓院長對很多事情都非常理解，但到了黨團都無法解決，這是遺憾的」；他也說，在野部分立委雖肯定政院版財劃法，「但黨的意思卻決定了他們行為」。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白14日再度三讀通過修正財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年，也保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整；行政院會今天通過覆議案，質疑該修法影響中央對地方補助款財源調整及協助能力，且超過當年度舉債上限，嚴重阻礙中央施政。

算入今天提出的「再修版財劃法」覆議案，這已是卓揆任內第8度提出覆議案。卓指出，行政院是憲政機關賦予的權力與責任，且每次覆議都是「被動的」；他說，國會一年當中連修三次財劃法，錯誤越來越大，窒礙難行程度也越發嚴重，影響法律安定性，也影響施政穩定性，及中央跟地方合作關係。

卓榮泰續指，「再修版財劃法」更造成舉債逾公債法上限，導致中央違法編列預算，這萬萬使不得，因此中央無法編列預算；若為符合公債法刪減公務預算，但國防預算、社福照顧、AI新十大建設、軌道建設、運動部、治水及0到22歲養育能刪減嗎？若刪減將產生排擠效用，減緩國家向前進步速度。

卓榮泰主張，提出可長可久、長治久安的財劃法才是唯一之道；政院版財劃法能使人民生活品質更均勻、垂直劃分更合理、水平分配更公平，及強化地方自治精神。

卓表示，在野黨立委當中有部分有識之士，私底下都對政院版財劃法持肯定態度，「但黨的意思卻決定了他們行為，這點我深感遺憾」；他認為只要有合理討論空間，且朝野都接受分配公式，中央就能詳列試算結果，否則現在詳列任何數字，難免被懷疑這數字是怎麼拼湊，遺憾法案仍被擱置無法付委討論。

「立法院有這麼大的權力，把行政院送去的法案置之不理？若國家進步是這種方式，我們深感遺憾。」卓榮泰也喊話立法院記取上次錯誤，不要錯上加錯，合理審議覆議案。