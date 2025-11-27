爭取財劃法修正草案計算公式透明 台中市盧秀燕：地方好、中央才會好

台中市長盧秀燕今天在視察雪山坑步道環狀線建置工程，對於近期行政院提出的院版「財政收支劃分法」修正草案，以地方工程處處要花錢為例，再次提出意見指出，光是這一期的雪山坑步道就要花費 5千萬，其他如周遭的獵人步道，埋伏坪步道，至少都是5千萬、一億元以上起跳，強調既然地方政府每年上繳這麼多的預算給中央，也希望能夠適當地分回補助回來，讓地方建設能夠做得更好。

台中市長盧秀燕說，行政院版的財劃法，中央雖將對地方的挹注提高到1兆2002億元，但仍需立法院審查。因此呼籲中央公布明確的試算公式及金額，因為過去的財劃法採用明確公式，讓地方政府能精確計算預算，而現在院版未提供試算細節，地方財政穩定與透明性受到影響。

盧秀燕指出，以雪山坑步道環狀線這一期的步道工程來講，就要花到5000萬元，但同一期的步道工程包括獵人步道，埋伏坪步道，加上其他的工程，每項至少都以5千萬、一億元以上起跳，既然上繳這麼多的預算給中央，也希望能夠適當地分回補助，讓地方建設能夠更好。