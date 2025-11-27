快訊

爭取財劃法修正草案計算公式透明 台中市盧秀燕：地方好、中央才會好

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天在視察雪山坑步道環狀線建置工程，對於財政收支劃分法修正草案，也希望能夠適當地分回補助，讓地方建設能夠做得更好。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕今天在視察雪山坑步道環狀線建置工程，對於近期行政院提出的院版「財政收支劃分法」修正草案，以地方工程處處要花錢為例，再次提出意見指出，光是這一期的雪山坑步道就要花費 5千萬，其他如周遭的獵人步道，埋伏坪步道，至少都是5千萬、一億元以上起跳，強調既然地方政府每年上繳這麼多的預算給中央，也希望能夠適當地分回補助回來，讓地方建設能夠做得更好。

台中市長盧秀燕說，行政院版的財劃法，中央雖將對地方的挹注提高到1兆2002億元，但仍需立法院審查。因此呼籲中央公布明確的試算公式及金額，因為過去的財劃法採用明確公式，讓地方政府能精確計算預算，而現在院版未提供試算細節，地方財政穩定與透明性受到影響。

盧秀燕指出，以雪山坑步道環狀線這一期的步道工程來講，就要花到5000萬元，但同一期的步道工程包括獵人步道，埋伏坪步道，加上其他的工程，每項至少都以5千萬、一億元以上起跳，既然上繳這麼多的預算給中央，也希望能夠適當地分回補助，讓地方建設能夠更好。

畢竟「地方好，中央才會好，台灣才會好；地方有事，中央就會有事」，因此希望能夠把這麼多上繳的預算，然後能夠分回給地方」，她更特別強調，「這是我們上繳的，再分回給地方，讓地方建設加強，更是地方民眾的福利，因為地方做得好，中央就一定做得好。

行政院會今天通過「再修正版財劃法」覆議案，將呈請總統核可。行政院長卓榮泰今多次表示遺憾，他說，國會一年三修財劃法，錯誤和...

財劃法爭議仍未解，屏東縣議會今總質詢，議員羅平道詢問縣長周春米對財劃法修法對屏東縣的影響。周春米說，大家在政治上有競爭或...

「新版的《財劃法》讓中央又要舉債2646億，我們必續提出覆議！」行政院長卓榮泰27日表示，《財劃法》第30條及第37條之3要求計畫型補助款補助比率不得低於過去10年平均值，將讓政策效能大受影響，中央施政無法順利推動，因此決定提出覆議。但行政院前7次覆議都遭到藍白封殺，此為明知不可為而為之的選擇。

台中市長盧秀燕今天在視察雪山坑步道環狀線建置工程，對於近期行政院提出的院版「財政收支劃分法」修正草案，以地方工程處處要花...

立法院11月14日再修正財劃法，朝野對立再起，行政院會今天將提出覆議案，此版本高雄市統籌分配款雖增加258億，中央補助卻...

財政收支劃分法修法爭議未歇，時代力量黨主席王婉諭今天說，地方政府預算近五年平均僅刪減0.2%，把關力道不到中央政府的十分...

