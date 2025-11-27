快訊

高雄兩線三星警官涉性侵 她身心崩潰提告竟遭警告「他官很大」

一語成讖！香港宏福苑住戶一個月前才發文：外牆都易燃物用火小心

台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯涉詐欺遭搜索 新北檢聲押

聽新聞
0:00 / 0:00

力挺行政院提財劃法覆議 陳其邁喊話：願意到立法院再次說明

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
陳其邁表示，藍白版本財劃法造成更大南北差距，他願意再次北上赴立法院，說明高雄市的財政影響。圖／翻攝自高雄市議會直播
陳其邁表示，藍白版本財劃法造成更大南北差距，他願意再次北上赴立法院，說明高雄市的財政影響。圖／翻攝自高雄市議會直播

立法院11月14日再修正財劃法，朝野對立再起，行政院會今天將提出覆議案，此版本高雄市統籌分配款雖增加258億，中央補助卻減少超過400億，高雄市議員林智鴻疾呼「挺覆議，就是挺高雄！改寫高雄命運的十字路口！」市長陳其邁回應，藍白版本財劃法造成更大南北差距，他願意再次北上赴立法院，說明高雄市的財政影響。

林智鴻表示，藍白財劃法二度惡修，不檢討公式卻逼中央違法舉債給錢，是「用達法補救惡法」的騙術，高雄市府水利局計劃型補助減38億、海洋局減1.28億、社政部門減6.68億，整體而言，原本高雄市統籌分配款增加258億，中央補助卻少432億，加減後一共減少174億元，但經主計處重新試算，中央補助減少489億，其實共短缺231億。

「挺覆議，就是挺高雄！改寫高雄命運的十字路口！」林智鴻認為，若用藍白財劃法，高雄會走上回頭路，建設一去不復返，福利與台北越差越遠。市長陳其邁回應，市府認為中央應提出覆議，行政院版本也應付委審議，同時納入地方意見，「如果立法院有任何需求，不嫌棄的話，我願意到立院做地方政府對財劃法的報告，說明高雄的影響」。

陳其邁表示，立法院既然採合議制，代表人民審查法案預算，就不應該排除地方聲音，上次立院邀他去卻不讓他講話，他仍不會放棄表達意見；他也舉例各縣市生育補貼，北市第一胎發4萬、高雄3萬元、屏東僅2萬元，全台灣民眾應該受到同等照顧和基本福利，「藍白版本會造成有錢縣市越有錢並加碼社福加 ，造成更大南北差距，導致相對剝奪感 。」

陳其邁強調，作為現在文明國家，財劃法應採均衡台灣的版本，呼籲政黨立場先撇在一邊，「帳」大家一起算清楚，均衡照顧不同偏鄉或發展快的城市，才是民眾期待。

國防預算

延伸閱讀

台日農水產雙贏 陳其邁攜手青森、陸奧PK創意沙拉

政院版財劃法遭暫緩列案 陳其邁：卑微盼給說明機會

高雄左營至橋頭鐵路下地或高架？ 陳其邁：地下化經費龐大

議員籲推旗津空中纜車 陳其邁：跨局處研議試算財務

相關新聞

再提財劃法覆議盼國會記取錯誤 卓揆：若政院版獲共識將詳列試算結果

行政院會今天通過「再修正版財劃法」覆議案，將呈請總統核可。行政院長卓榮泰今多次表示遺憾，他說，國會一年三修財劃法，錯誤和...

財劃法修法爭議 周春米批「亂搞」要以國為重、以民為本

財劃法爭議仍未解，屏東縣議會今總質詢，議員羅平道詢問縣長周春米對財劃法修法對屏東縣的影響。周春米說，大家在政治上有競爭或...

財劃法窒礙難行 卓揆決第8度提覆議

「新版的《財劃法》讓中央又要舉債2646億，我們必續提出覆議！」行政院長卓榮泰27日表示，《財劃法》第30條及第37條之3要求計畫型補助款補助比率不得低於過去10年平均值，將讓政策效能大受影響，中央施政無法順利推動，因此決定提出覆議。但行政院前7次覆議都遭到藍白封殺，此為明知不可為而為之的選擇。

爭取財劃法修正草案計算公式透明 台中市盧秀燕：地方好、中央才會好

台中市長盧秀燕今天在視察雪山坑步道環狀線建置工程，對於近期行政院提出的院版「財政收支劃分法」修正草案，以地方工程處處要花...

力挺行政院提財劃法覆議 陳其邁喊話：願意到立法院再次說明

立法院11月14日再修正財劃法，朝野對立再起，行政院會今天將提出覆議案，此版本高雄市統籌分配款雖增加258億，中央補助卻...

時力指地方預算近五年平均刪減0.2% 新財劃法助長財政監督死角

財政收支劃分法修法爭議未歇，時代力量黨主席王婉諭今天說，地方政府預算近五年平均僅刪減0.2%，把關力道不到中央政府的十分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。