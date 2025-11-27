快訊

時力指地方預算近五年平均刪減0.2% 新財劃法助長財政監督死角

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量與歐噴公司上午舉行「8488億錢進地方，全民一起看預算：議會淪橡皮圖章，預算平均只刪 0.2%」記者會。記者林銘翰／攝影
時代力量與歐噴公司上午舉行「8488億錢進地方，全民一起看預算：議會淪橡皮圖章，預算平均只刪 0.2%」記者會。記者林銘翰／攝影

財政收支劃分法修法爭議未歇，時代力量黨主席王婉諭今天說，地方政府預算近五年平均僅刪減0.2%，把關力道不到中央政府的十分之一，未來會有1兆4329億預算流向地方，恐怕成為新的財政監督死角，時代力量近期也將公開「政府預算查詢平台」，希望邀請全民共同監督。

時代力量與歐噴公司上午舉行「8488億錢進地方，全民一起看預算：議會淪橡皮圖章，預算平均只刪0.2%」記者會，揭露地方政府預算近五年平均刪減0.2%，近期將公開「政府預算查詢平台」邀請全民共同監督。

歐噴公司創辦人王向榮說明，歐噴公司與時代力量統計全台議會預算審查情形，相較於中央政府預算平均刪減2.2%，他們發現近五年台北市平均刪減0.46%，而台南市更是僅有刪減0.02%。另外，還有很多縣市低於0.02%，包括新竹縣、南投縣及屏東縣刪減數連年為零。

王婉諭指出，根據新版財政收支劃分法，未來將有高達1兆4329億預算流向地方，恐怕會成為新的財政監督死角，地方議會的監督力道不到中央政府的十分之一，她點名新竹縣議會已經連續21年預算零刪減，同時卻也是修法後獲得最多資源的縣市之一。

王婉諭再指，南投縣、屏東縣議會也是連續9年一毛未刪，連江縣議會則是連續4年未刪減預算，這些縣市議會根本沒有善盡把關預算的責任，就連資源最豐富的六都表現也不及格，台南市議會今年度預算同樣零刪減，台中市議會也僅實質刪減90萬元。

王婉諭表示，預算刪減並非「為刪而刪」，而是背後有無相關道理，也反映議會監督的績效，為了打破資訊不對稱的現象，時代力量與民間團體協力開發「政府預算查詢平台」，整合中央與地方政府的預算資料，將繁雜的預算書轉化為可視化的數據，邀請全民共同監督地方預算。

時代力量 財政收支劃分法 王婉諭

