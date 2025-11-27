綠345億「弱勢三箭」 財委會決議待院版財劃法一起討論

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
財劃法爭議不歇。針對立法院本月十四日三讀通過修正的財劃法，行政院今天將提覆議。圖為立法院長韓國瑜（右）昨天召集朝野黨團，與國民黨團總召傅崐萁（左二）、民進黨團幹事長鍾佳濱（左）協商情形。記者黃義書／攝影
立法院財政委員會今天繼續審查民進黨立院黨團所提出「財劃法第16條之1未分配款運用暫行條例」草案，朝野立委未能達成共識，決議三項攸關照顧弱勢修法皆另定期處理，若未來政院版「財劃法」草案順利付委審查，再併案討論。

民進黨團主張，去年修正的「財劃法」因公式錯誤，造成有345億元未能分配，這筆錢應用於國民年金領足8千元、坐月子津貼10萬元以及勞退自提獎勵金1％。

財政部次長阮清華表示，是否還有345億元，這還要與主計總處釐清，而民進黨團所提的暫行條例，是針對去年解決去年修法時公式問題，相對局部；他贊同行政院的財劃法版本，是個可長可久之計。

國民黨立委賴士葆、林思銘、李彥秀等人則認為，如果要推動推動這三項社福政策，他們當然支持，但是不宜移用統籌稅款作暫時性發放，這些福利應該永久執行，所以應該另外提案修法。

雙方立委協商過後，會議主席、民進黨召委李坤城表示，朝野對都想推動這三項社福政策，但希望針對法律條文、討論標的更精準，因此決議等到行政院版的財劃法付委審查，進到財政委員會之後，再來與民進黨團的暫行條例一起討論。

