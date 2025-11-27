在野版財劃法確定覆議 財政部稱政院版可解決衍生問題

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
在野日前再修正財劃法，財政部今天提出六大問題，指條文窒礙難行。圖／行政院提供
行政院今天針對立法院14日三讀修正通過財劃法部分條文提出覆議案，財政部提出6項問題，並質疑保障補助款將侵害行政院預算提案權，補助款制度修正及財力級次依舊版本計算，嚴重衝擊中央政府財政健全，盼支持政院版財劃法部分條文修正草案，可解決立院兩次修法衍生的問題。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白聯手14日再度三讀通過修正財劃法，除了明定一般性補助款不得少於前一年，也藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。行政院長卓榮泰曾說，若付諸執行，將是一場「財政土石流」。

財政部國產署長陳柏誠今羅列6問題，第一，115年度總預算案歲出及舉債須各增列2646億元，違反公共債務法流量上限15％規定；第二，一般性補助款不得低於一定金額；計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得終止或變更補助金額，保障補助款將侵害行政院預算提案權，影響政府財政健全。

陳柏誠續指，第三，規定中央「應」補助地方政府，無法調劑財政盈虧；第四，財力級次是按舊版財劃法分級，無法合理反映地方政府實際財政能力；第五，限制中央減撥、扣抵補助款情形，無法落實中央對地方辦理自治事項、履行法定義務之監督；第六，中央對地方財政之考核事項不足；另考核規定「由行政院召開地方首長會議共定之」，執行上有窒礙。

陳柏誠說，立法程序悖離公開透明與討論原則，不符憲法國民主權原則與民主原則，補助款制度的修正及財力級次依舊版本計算，嚴重衝擊中央政府財政健全，造成各項施政項目無法順利推動，院版財劃法部分條文修正草案可解決立法院兩次修法衍生的問題，以制定更為完善的分配機制。

