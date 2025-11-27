政院今提再修版財劃法覆議 國民黨團嗆：就是讓你踢鐵板

立法院11月14日再修正財劃法後，行政院會今天將提出覆議案。國民黨立院黨團書記長羅智強今指出，行政院去年7月不提院版，讓大家有一年半好好討論，故意等立法院版本三讀通過，再蓋牌打算蓋掉立院版本，國民黨立場很簡單「就是讓你踢鐵板」，政院覆議來就否決。

行政院會今日將提出覆議案，預計呈請總統核可後，移請立法院覆議，財主機關羅列7點覆議理由，包括立院違反權力分立、影響政府財政健全、使舉債超限。

對此，羅智強在黨團記者會上批評，賴皮總統加上一個覆議院長，財劃法中央不要集權又集錢，是賴清德總統當台南市長的理念，結果國民黨兌現賴總統理念後，賴總統卻下令行政長卓榮泰要當覆議院長，再度提出覆議。

羅智強說，他們不排斥任何有關財劃法的檢討或修正討論，但行政院如果尊重地方財政自主權，應尊重立法院三讀通過的版本，讓新版財劃法實施半年或一年後檢討成效「這是最好的方式」；再不然在立法院提出新版財劃法前提出院版，比如去年7月就請行政院提出版本，有一年半時間大家可以好好來討論。

「可是行政院故意等到立法院三讀的新版財劃法出來。」羅智強批評，政院用蓋牌方式，要蓋掉立法院三讀通過的法律，天下有這個道理嗎？為什麼要拖一年半不做，就是在做政治鬥爭，國民黨立場很簡單「就是讓你踢鐵板」政院覆議來就否決。