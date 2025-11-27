快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

民進黨團：財劃法若覆議 盼立院給政院充分說明機會

中央社／ 台北27日電

立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為有窒礙難行之處，今天將於行政院會討論並通過覆議案。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，財劃法是國家財政根本大法，若行政院提出覆議，希望立法院給予行政院充分說明。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白聯手14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。

鍾佳濱今天在民進黨團記者室召開輿情回應記者會。媒體詢問，行政院今天將針對財劃法再度提出覆議，民進黨團如何看待。

鍾佳濱說，財政收支劃分法是財政的根本大法，也與預算法、財政紀律法以及公共債務法一起組成支撐國家財政的4根柱子，現在財劃法遭到惡修、亂修，行政院必須依法提出救濟。

鍾佳濱指出，行政院今天可能會宣布對立法院會14日三讀修正通過的「爆衝版財劃法」提出覆議，他懇切呼籲，朝野應好好討論這部國家財政根本大法，包括民間團體也提出財劃法中地方政府水平分配等事項。

鍾佳濱表示，如果行政院提出覆議，希望立法院應該給予行政院充分的說明，不要老是搞一些逕付二讀、沒收討論等情況。

行政院 財劃法 財政收支劃分法

延伸閱讀

政院將提財劃法覆議 鍾佳濱：藍白還不清楚搞出什麼紕漏

9南部綠委籲速審院版財劃法 還給南部公平正義

藍白封殺政院財劃法 民進黨團：邊演邊改腳本歹戲拖棚

總預算攻防 韓國瑜主持朝野黨團協商

相關新聞

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

立法院11月14日再修正財劃法，朝野對立再起，行政院會今天將提出覆議案，預計呈請總統核可後，移請立法院覆議，財主機關羅列...

政院將提財劃法覆議 鍾佳濱：藍白還不清楚搞出什麼紕漏

針對立法院日前三讀通過「再修版」財劃法，行政院長卓榮泰稍後將出席院會後記者會，說明提覆議案的理由。民進黨立院黨團幹事長鍾...

立院三讀財劃法 政院今提覆議

財劃法爭議不歇。賴清德總統昨表示，如果按照在野黨第二次提出的財劃法修法版本，會讓國家舉債，希望朝野再進一步協商。針對立法...

盧秀燕、侯友宜 籲公布政院版財劃法試算金額

藍白立委將行政院版財劃法修正草案暫緩列案，民進黨批此舉是「憲政鬧劇」，揚言以公投迎戰。新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕昨都...

任內第8度覆議案 行政院會明天擬對日前三讀財劃法提覆議

對於立法院14日三讀通過修正的財劃法，明日行政院會將提出覆議案，這將是卓內閣任內第八度提出覆議案。另外，明日行政院會也將...

財劃法仍卡關…馬太鞍重建預算270億 28日有望通過三讀

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 馬太鞍重建預算各黨都沒意見，周五有望很快三讀通過！立法院長韓國瑜26日召集三黨朝野協商，不過僅討論「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」，其餘案件則是很快通過或是擇期協商

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。