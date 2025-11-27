民進黨團：財劃法若覆議 盼立院給政院充分說明機會

立法院會14日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為有窒礙難行之處，今天將於行政院會討論並通過覆議案。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，財劃法是國家財政根本大法，若行政院提出覆議，希望立法院給予行政院充分說明。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白聯手14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。

鍾佳濱今天在民進黨團記者室召開輿情回應記者會。媒體詢問，行政院今天將針對財劃法再度提出覆議，民進黨團如何看待。

鍾佳濱說，財政收支劃分法是財政的根本大法，也與預算法、財政紀律法以及公共債務法一起組成支撐國家財政的4根柱子，現在財劃法遭到惡修、亂修，行政院必須依法提出救濟。

鍾佳濱指出，行政院今天可能會宣布對立法院會14日三讀修正通過的「爆衝版財劃法」提出覆議，他懇切呼籲，朝野應好好討論這部國家財政根本大法，包括民間團體也提出財劃法中地方政府水平分配等事項。

鍾佳濱表示，如果行政院提出覆議，希望立法院應該給予行政院充分的說明，不要老是搞一些逕付二讀、沒收討論等情況。