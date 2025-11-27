政院將提財劃法覆議 鍾佳濱：藍白還不清楚搞出什麼紕漏

針對立法院日前三讀通過「再修版」財劃法，行政院長卓榮泰稍後將出席院會後記者會，說明提覆議案的理由。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，他剛從財政委員會來，委員會上國、眾兩黨對於搞出什麼紕漏還不是很清楚，甚至不清楚到底行政院要提出覆議的是暴衝版、還是補救版。

鍾佳濱今開輿情回應記者會，表示其實早在今年3月21日的烏龍版財劃法，行政院在提出覆議後，已申請憲法法庭的違憲審查，為什麼政院要針對再惡修的暴衝版財劃法，必須要來提出覆議或其他方法，因為財劃法的法源就是憲法第10章以及第13章，說是財政的憲法也不為過，跟另外的預算法、財政紀律法及公債法可說是一個國家財政支撐的四根柱子。

鍾佳濱說，如今財政憲法遭亂修，行政院當然必須要依法來提體制救濟，他剛從財政委員會過來，從財政委員的發言，其實可以了解國、眾兩黨的委員對暴衝版跟烏龍版、搞出了什麼紕漏還不是很清楚，甚至有人不清楚。到底今天行政院要提出覆議的，是11月14日通過的暴衝版，還是上周11月21日通過的補救版。

「大家也聽了一頭霧水，什麼是烏龍版？什麼是暴衝版？什麼是補救版？國人也是看了莫名其妙。」鍾佳濱說，應該好好來討論，各種意見都值得來探討，也希望國人能夠有這個機會，共同來對於國家的財政根本大法做些討論、做些修正，也希望行政院如果提覆議後，立院也該給予行政院充分的說明。

鍾佳濱強調，不要老是搞那些逕付二讀、沒收討論，本屆立法院這一年多來已經由國眾操作的多數、多次演出逕付二讀、沒收討論，讓很多重要的法案沒有辦法在委員會、院會審查，背離委員會中心主義，也讓社會各界一頭霧水，倉促修法的人也修出了一堆烏龍，修出了暴衝，到現在還在補救。