政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

立法院11月14日再修正財劃法，朝野對立再起，行政院會今天將提出覆議案，預計呈請總統核可後，移請立法院覆議，財主機關羅列7點覆議理由，包括立院違反權力分立、影響政府財政健全、使舉債超限等；行政院長卓榮泰11時45分將率秘書長張惇涵出席院會後記者會，親上火線向朝野說明覆議理由。

立法院14日再次修正財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年等，卓揆批評財劃法更修惡，揚言尋求憲政救濟，並呼籲立法院朝野黨團，將行政院版財劃法修法草案納入討論。不過昨日立院程序委員會決議暫緩列案，卓揆批評雙標、為難政府。

今天是行政院提出覆議的最後期限，行政院會將正式拍板覆議案。據了解，財主單位提出7點窒礙難行理由，第一，本次財劃法修法的立法程序已悖離公開透明與討論原則，不符憲法國民主權原則與民主原則。

第二，財劃法修正條文第30條第2項、第3項及第37條之3第4項第3款要求一般性補助款不得低於一定金額，計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得任意終止或變更補助金額，將造成對預算案為增加支出提議的實質效果，有「違反憲法第70條本旨」、「侵害本院提出預算、形成施政計畫之權，違反權力分立原則」、「嚴重影響政府財政健全及中央各項施政決策、推動權限」等窒礙難行之處。

第三，財劃法修正條文第30條第1項規定中央「應」補助地方政府，無法達成全國經濟平衡發展及調劑各地方政府財政盈虛目的，不符憲法第147條及地方制度法第69條第1項規定意旨。

第四，財劃法修正條文第37條之3所定地方政府之財力級次，是依今年3月21日修正公布前的財劃法決算審定數計算自有財源，無法合理反映地方政府實際財政能力，影響地方補助獲配額度。

第五，財劃法修正條文第32條及第32條之1限縮中央減列、減撥、扣減補助款抵充之情形，無法落實中央對地方政府辦理自治事項、履行法定義務、落實及提升財政紀律之監督，亦有窒礙；第六，財劃法修正條文第37條之2有關中央對地方財政之考核事項不足；另考核規定「由行政院召開地方首長會議共定之」，執行上有窒礙。

第七，立法院兩次修正財劃法，大幅削減中央財源，未併同檢討事權劃分，且使明年度舉債超限，擴大城鄉差距等爭議問題，行政院11月20日函請立法院審議的「財政收支劃分法」部分條文修正草案，可解決前二次財劃法修正衍生的問題。