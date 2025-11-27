快訊

香港大火 消防揪「2處不尋常」：外牆物料延燒快、窗戶貼易燃發泡膠板

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

香港大火悲劇已44死279人失聯，竹棚與發泡膠黑心惹禍？

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

立法院11月14日再修正財劃法，朝野對立再起，行政院會今天將提出覆議案，預計呈請總統核可後，移請立法院覆議，財主機關羅列7點覆議理由，包括立院違反權力分立、影響政府財政健全、使舉債超限等；行政院長卓榮泰11時45分將率秘書長張惇涵出席院會後記者會，親上火線向朝野說明覆議理由。

立法院14日再次修正財劃法，明定一般性補助款不得少於前一年等，卓揆批評財劃法更修惡，揚言尋求憲政救濟，並呼籲立法院朝野黨團，將行政院版財劃法修法草案納入討論。不過昨日立院程序委員會決議暫緩列案，卓揆批評雙標、為難政府。

今天是行政院提出覆議的最後期限，行政院會將正式拍板覆議案。據了解，財主單位提出7點窒礙難行理由，第一，本次財劃法修法的立法程序已悖離公開透明與討論原則，不符憲法國民主權原則與民主原則。

第二，財劃法修正條文第30條第2項、第3項及第37條之3第4項第3款要求一般性補助款不得低於一定金額，計畫型補助款不得低於一定比率，且延續性計畫不得任意終止或變更補助金額，將造成對預算案為增加支出提議的實質效果，有「違反憲法第70條本旨」、「侵害本院提出預算、形成施政計畫之權，違反權力分立原則」、「嚴重影響政府財政健全及中央各項施政決策、推動權限」等窒礙難行之處。

第三，財劃法修正條文第30條第1項規定中央「應」補助地方政府，無法達成全國經濟平衡發展及調劑各地方政府財政盈虛目的，不符憲法第147條及地方制度法第69條第1項規定意旨。

第四，財劃法修正條文第37條之3所定地方政府之財力級次，是依今年3月21日修正公布前的財劃法決算審定數計算自有財源，無法合理反映地方政府實際財政能力，影響地方補助獲配額度。

第五，財劃法修正條文第32條及第32條之1限縮中央減列、減撥、扣減補助款抵充之情形，無法落實中央對地方政府辦理自治事項、履行法定義務、落實及提升財政紀律之監督，亦有窒礙；第六，財劃法修正條文第37條之2有關中央對地方財政之考核事項不足；另考核規定「由行政院召開地方首長會議共定之」，執行上有窒礙。

第七，立法院兩次修正財劃法，大幅削減中央財源，未併同檢討事權劃分，且使明年度舉債超限，擴大城鄉差距等爭議問題，行政院11月20日函請立法院審議的「財政收支劃分法」部分條文修正草案，可解決前二次財劃法修正衍生的問題。

行政院 財劃法 財政收支劃分法

延伸閱讀

政院將提財劃法覆議案軍購特別條例 卓榮泰親說明

任內第8度覆議案 行政院會明天擬對日前三讀財劃法提覆議

財劃法仍卡關…馬太鞍重建預算270億 28日有望通過三讀

9南部綠委籲速審院版財劃法 還給南部公平正義

相關新聞

政院今提「再修版財劃法」覆議7理由 卓揆將親上火線說明

立法院11月14日再修正財劃法，朝野對立再起，行政院會今天將提出覆議案，預計呈請總統核可後，移請立法院覆議，財主機關羅列...

政院將提財劃法覆議 鍾佳濱：藍白還不清楚搞出什麼紕漏

針對立法院日前三讀通過「再修版」財劃法，行政院長卓榮泰稍後將出席院會後記者會，說明提覆議案的理由。民進黨立院黨團幹事長鍾...

立院三讀財劃法 政院今提覆議

財劃法爭議不歇。賴清德總統昨表示，如果按照在野黨第二次提出的財劃法修法版本，會讓國家舉債，希望朝野再進一步協商。針對立法...

盧秀燕、侯友宜 籲公布政院版財劃法試算金額

藍白立委將行政院版財劃法修正草案暫緩列案，民進黨批此舉是「憲政鬧劇」，揚言以公投迎戰。新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕昨都...

任內第8度覆議案 行政院會明天擬對日前三讀財劃法提覆議

對於立法院14日三讀通過修正的財劃法，明日行政院會將提出覆議案，這將是卓內閣任內第八度提出覆議案。另外，明日行政院會也將...

財劃法仍卡關…馬太鞍重建預算270億 28日有望通過三讀

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】 馬太鞍重建預算各黨都沒意見，周五有望很快三讀通過！立法院長韓國瑜26日召集三黨朝野協商，不過僅討論「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」，其餘案件則是很快通過或是擇期協商

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。