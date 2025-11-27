聽新聞
盧秀燕、侯友宜 籲公布試算金額

聯合報／ 記者陳敬丰朱冠諭張策／連線報導

藍白立委將行政院版財劃法修正草案暫緩列案，民進黨批此舉是「憲政鬧劇」，揚言以公投迎戰。新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕昨都呼籲中央盡快公布試算金額；桃園市長張善政則建議先聚焦原則，再端出試算數字，並撇開藍綠之爭處理。

侯友宜說，財劃法攸關人民納稅錢如何分配，中央理應公開透明試算方式與金額，讓全民心中有數，這是全民的期待，也是各縣市政府共同的盼望，財政部其實可以做得到，幹嘛不拿出來呢？

「人民繳的每一分稅金，都應知道被用到哪裡去、是怎麼分的。」侯友宜強調，行政院若再提出新版本，應該端出精準數字，重新與各縣市討論，提供社會審視的依據。

盧秀燕昨在議會答詢說，過去財劃法有公式可以套用，地方都清楚與試算獲補助的基本數字，確保一定的收入用於建設福利；但近年中央補助方式改變，地方能拿到的收入非常不確定，以前瞻計畫來說，高雄軌道建設就比台中多拿到一千億元。

盧秀燕希望行政院趕快公布試算金額，證明行政院版本比現行版本或國民黨版本更優；若真的如此，相信各縣市政府、立委都會感謝中央，她也會感謝並支持。

盧秀燕說，這段時間各縣市議會審預算，議員也想知道明確的分配金額，但現在「中央蓋牌」，各縣市預算書呈現不確定的狀態；以台中為例，明年補助款減少一五七億元，說不定還會更少。

針對財政部表示算不出試算金額，張善政認為，財劃法修法初期「應先聚焦在原則，原則收斂後再端出試算數字，這樣能讓大家感受原則的合理性」；若太早公布數字，大家會專注於數字得失，反而不會認真檢視原則是否合理。

財劃法 盧秀燕 侯友宜 張善政

