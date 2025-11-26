任內第8度覆議案 行政院會明天擬對日前三讀財劃法提覆議

對於立法院14日三讀通過修正的財劃法，明日行政院會將提出覆議案，這將是卓內閣任內第八度提出覆議案。另外，明日行政院會也將通過「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」。

立法院14日再次修正財劃法，行政院長卓榮泰批評財劃法更修惡，並揚言將會尋求憲政救濟；另一方面則呼籲立法院朝野黨團，將行政院版財劃法修法草案納入討論。不過昨日立院程序委員會決議暫緩列案，卓榮泰批評雙標、為難政府。

行政院方面質疑，立院通過的財劃法涉及違反憲法第70條與第147條，無法達到全國經濟平衡發展及調劑各地方政府財政盈虛的目的，同時侵害憲法上專屬於行政院的提出預算、形成施政計劃的權力，違反公共債務法15%的舉債上限。

政院人士強調，立法院11月14日通過財劃法，「餅畫得很大，可是餅再大都吃不到」，因為行政院不可能編列違法預算，讓中央舉債超過上限，中央不能當違法政府，只有院版財劃法才能合理分配，舉債的流量也沒有問題。

另一方面，賴總統今天正式宣布醞釀多時的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，規劃將從明年起分8年編列1.25兆元特別預算，採購「遠程精準打擊飛彈」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」等七類項目。國防部並預估，這項特別預算的投資，可同時創造4000億元產值以及9萬名以上工作機會，達到國防帶動經濟效益的效果。

立法院14日三讀修正通過財劃法部分條文，行政院認為有窒礙難行之處，預計明天院會討論並通過覆議案；此外，行政院會也將討論通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。

針對立法院14日三讀修正通過的財劃法，明天將是行政院能提出覆議的最後期限。

立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，藍白聯手14日再度三讀通過修正財劃法，藉以保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。不過，條文尚未生效，立法院會21日再次三讀修正通過財劃法部分條文，處理離島計算公式爭議並回溯至今年3月生效，解決目前統籌分配稅款尚有新台幣345億元無法完全分配問題。

行政院長卓榮泰20日曾說，若要執行14日立法院新修正的財劃法，將是一場「財政土石流」，一定會釀成巨大災害。

根據行政院公布明天院會議程指出，立法院14日三讀修正通過的再修正版財劃法，經研議確實有窒礙難行之處，因此將討論是否要依憲法增修條文第3條第2項第2款規定提出覆議。

行政院會20日已通過政院版財劃法修正草案，並送立法院審議，院版草案除解決現行財劃法公式錯誤問題，也調整城鄉水平分配，讓縣市整體獲配財源成長率達27.4%，高於直轄市的15.2%，同時也明定地方自治補助的3軌原則等。不過，在藍白人數優勢下，立法院程序委員會25日將行政院版財劃法修正草案暫緩列案，因此政院版財劃法本週尚不會排入報告事項。

此外，行政院會明天也將討論並通過國防部所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。

總統賴清德今天在記者會表示，為籌建因應未來戰爭型態的關鍵戰力，國防部已完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」及預算規劃，預計未來8年，也就是2026年至2033年，共投入新台幣1兆2500億元經費，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。