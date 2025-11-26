財劃法仍卡關…馬太鞍重建預算270億 28日有望通過三讀

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

馬太鞍重建預算各黨都沒意見，周五有望很快三讀通過！立法院長韓國瑜26日召集三黨朝野協商，不過僅討論「馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算」，其餘案件則是很快通過或是擇期協商。

僅討論馬太鞍預算

立法院長韓國瑜上午召集黨團協商討論「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，由於朝野迅速達成共識，與行政機關僅針對主決議文字進行討論、修正；歷經一小時後，韓國瑜裁示，協商通過內容由財政委員會整理，其餘則按照聯席會議審查結果通過，本案院會完成三讀後，各黨團同意不提出復議。

原定今日協商討論主題包括：研商「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」、「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分」案與國民黨團提議的「《公職人員選舉罷免法》第57條條文修正草案」等案，去年總預算經討論修正後也照案通過。

總預算財劃法都卡關

至於國民黨的提案，由於韓國瑜要接見重要外賓，加上各黨團沒有共識，因此決議擇期協商。

由於國民黨與民眾黨25日在程序委員會封殺院版《財劃法》，國民黨團書記長羅智強呼籲政院，應該先施行立法院通過的《財劃法》，看是否有要再調整的地方。至於總預算，藍白不滿行政院並未編列軍人加薪與警消退休金的預算，但行政院認為藍白通過相關法案未徵詢行政院、未尋找財源，有違憲疑慮。

