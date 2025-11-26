快訊

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

你也有買嗎？專家統整「5項最該省下」隱藏支出 別再花冤枉錢

9南部綠委籲速審院版財劃法 還給南部公平正義

中央社／ 台北26日電
民進黨立委賴瑞隆(圖)等9位南部立委今在立法院召開記者會，希望能速審院版財劃法，還給南部縣市合理對待。聯合報記者徐白櫻／攝影
民進黨立委賴瑞隆(圖)等9位南部立委今在立法院召開記者會，希望能速審院版財劃法，還給南部縣市合理對待。聯合報記者徐白櫻／攝影

立法院程序委員會25日經表決，將行政院版財劃法遭暫緩列案。民進黨立委賴瑞隆等9位南部立委今天表示，藍白聯手封殺院版財劃法，等同直接剝奪中南部縣市爭取公平正義的機會，他們希望能速審院版財劃法，還給南部縣市合理對待。

立法院會14日三讀修正財政收支劃分法尚未生效，行政院會20日通過院版財劃法草案，送立法院審議。立法院程序委員會25日開會處理28日院會議程時，在野提議暫緩將政院版草案列入議程，儘管民進黨立委反對，但藍白仍挾人數優勢通過，因此政院版財劃法本週尚不會排入25日院會報告事項。

對此，民進黨立委賴瑞隆、李柏毅、黃捷、郭國文、林俊憲、陳亭妃、鍾佳濱、徐富癸、伍麗華今天在立法院召開記者會。

賴瑞隆說，藍白在程序委員會封殺院版財劃法，連討論機會都不給，這是最不負責任、最欺負南部居民的做法。

林俊憲表示，藍白通過的財劃法版本，不僅使中央舉債暴增至新台幣5638億元，違反公共債務法上限，也加劇南北失衡，政院版財劃法才是兼顧財政紀律與區域均衡，呼籲在野黨共同支持行政院版，盡速排審法案。

鍾佳濱表示，藍白可以討厭民進黨，但不能拿人民權益陪葬，既然藍白強推「公投綁大選」，民眾應與民進黨團站在一起，用更大的民意為藍白的憲政鬧劇劃下句點。

李柏毅指出，如果明年計畫型補助全國只剩308億元可用的話，高雄的軌道建設，從捷運紫線、黃線、林園小港延伸線、路竹延伸線都會不見，呼籲南部各縣市的民眾站出來聲援院版財劃法，讓財劃法真正落實到地方建設，均衡全台發展。

徐富癸說，屏東縣作為農業以及高齡化的縣市，在行政院新出爐的財劃法中，會是主要受惠縣市，很遺憾藍白在程序委員會就將其否決，讓法案連討論的機會都沒有。

政院版 財劃法 藍白

延伸閱讀

院版財劃法受阻…邱議瑩、賴瑞隆齊批柯志恩 柯嗆「三天兩頭蹭聲量」

綠委批財劃法修法後「重北輕南」 卓榮泰：盼支持最合理的政院版

台南市長最新民調曝！謝龍介超前林俊憲：很快就會展現藍白合氣勢

影／政院版財劃法 鍾佳濱：已是最佳版本

相關新聞

賴清德批在野：財劃法地方多分5千億 舉債違反公債法對國家發展不利

國民黨及民眾黨立院黨團昨將行政院版財劃法「暫緩列案」，賴清德總統今天表示，希望行政院跟立法院朝野黨團能夠進一步協商財劃法...

9南部綠委籲速審院版財劃法 還給南部公平正義

立法院程序委員會25日經表決，將行政院版財劃法遭暫緩列案。民進黨立委賴瑞隆等9位南部立委今天表示，藍白聯手封殺院版財劃法...

藍白封殺政院財劃法 民進黨團：邊演邊改腳本歹戲拖棚

藍白封殺行政院版財劃法引起綠營反彈，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，藍白就像是先公演再綵排，歹戲拖棚，還邊演邊改腳本...

政院打如意算盤豈能聲張 財劃法試算表注定難產

藍白封殺政院版財劃法版本，民進黨動作連連，一下子說要發動公投，又倡議故鄉稅，還打未分配345億元統籌款的主意，讓人看得眼花繚亂。其實關鍵在於政院根本拿不出試算表，年初對財劃法提覆議時，閣揆卓榮泰得意地說早就看出公式有問題，如果那麼厲害，為什麼政院版財劃法遲了1年才提出？既然提了又拿不出試算表，這是什麼AI內閣？

立院暫擱院版財劃法 張善政籲「靜下心」撇開藍綠之爭

立法院昨在程序委員會暫時擱置行政院版財政收支劃分法，桃園市長張善政今在市政會議表示，肯定行政院態度從「不修」轉為「願意修...

【重磅快評】莊翠雲的試算表放不下卓榮泰吹大的牛皮

藍白封殺政院版財劃法版本，民進黨動作連連，一下子說要發動公投，又倡議故鄉稅，還打未分配345億統籌款的主意，讓人看得眼花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。