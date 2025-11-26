國民黨及民眾黨立院黨團昨將行政院版財劃法「暫緩列案」，賴清德總統今天表示，希望行政院跟立法院朝野黨團能夠進一步協商財劃法，不能明知行政院版本要送出了，還直接逕付二讀、強行表決，沒有經過討論、沒有經過社會溝通，沒有採納行政院的意見，這樣的版本很難推動，對國家整體發展不利。

賴清德總統今早召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，隨後在總統府舉行記者會，宣布投入1.25兆元國防特別預算。

賴總統特別提及當前的財劃法爭議表示，如果財劃法有合理的中央與地方財政分配，未來中央還有能力推動國防建設、國家建設、經濟發展及對人民的照顧。但在野黨二次「財劃法」修法，第一次從中央搬走4165億元，讓明年度中央政府總預算不得不因此舉債3千多億元；第二次修法又從中央拿走2千多億元，一旦通過，中央勢必舉債5千多億元，也會違反公債法。

賴清德說，行政院版「財劃法」已經送到立法院，應該交付委員會討論出一版新的財劃法，既能保存中央的力量、也能落實地方自治，這樣對國家、對每一個縣市的人民才是好的。花蓮樺加沙颱風造成堰塞湖災情、台中非洲豬瘟疫情爆發都需要中央的協助，如果按照第二次財劃法修法版本通過，中央連救災都會出現困難，遑論進一步照顧人民、發展經濟、建設國家，或是保護國家、提高國防預算。

賴清德表示，希望立法院不分朝野，都能夠基於國家整體利益，和每一個人民的福祉，不分哪一個領域，重新坐下來好好談論財劃法，才是真正對國家政策有幫助，如果能夠談出一個合理的財劃法，國防特別預算不會有問題。