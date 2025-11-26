藍白封殺政院財劃法 民進黨團：邊演邊改腳本歹戲拖棚

藍白封殺行政院版財劃法引起綠營反彈，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，藍白就像是先公演再綵排，歹戲拖棚，還邊演邊改腳本，必須要糾正；民進黨立委吳思瑤也批評，財劃法是本屆立法院中最惡的一部法律，藍白就是乞丐趕廟公、喧賓奪主，藍白沒辦法提出具體數字，卻要求行政院端出來，比雙標更雙標。

鍾佳濱表示，財劃法一年修三次，完全沒有腳本，就像是先公演再綵排，歹戲拖棚必須糾正。在野黨立委質疑院版財劃法沒有提出更精確的數字，其實再爆衝版出爐後財政部有給計算公式給地方政府， 但目前為止沒有看到一個地方政府，依照藍白通過的暴衝版財劃法排明年度的預算，顯見不會得到地方政府支持，哪有戲先公演再彩排，還邊演邊修腳本？

吳思瑤批評，沒想到一部法律可以連續修三次，甚至一周修改一次，行政院負責任端出來最合理可行、獲得地方共識的版本，卻被丟包、封殺，連列入程序委員會都被阻擋。

吳思瑤說，藍白恐怕是害怕自己的版本在比較下相形見絀，所以才擋行政院版本，藍白現在有一套藉口，讓暴衝的財劃法先上路，以後再看看要不要修正行政院提出的版本。她批評，立法院完全不知砍了多少預算、修了財劃法隨便寫一寫改一改，沒有提出具體數字，藍白都沒辦法提出具體數字，卻要求行政院端出來，這不是比雙標更雙標？