【重磅快評】莊翠雲的試算表放不下卓榮泰吹大的牛皮

藍白封殺政院版財劃法版本，民進黨動作連連，一下子說要發動公投，又倡議故鄉稅，還打未分配345億統籌款的主意，讓人看得眼花繚亂。其實關鍵在於政院根本拿不出試算表，年初對財劃法提覆議時，閣揆卓榮泰得意的說早就看出公式有問題，如果那麼厲害，為什麼政院版財劃法遲了一年才提出？既然提了又拿不出試算表，這是什麼AI內閣？

行政院版財劃法修法草案上周送進立法院，立法院長韓國瑜21日找財政部長莊翠雲、行政院祕書長張惇涵、國民黨團財委會召委林思銘和藍委賴士葆討論，結論是請財政部要在25日提供試算表，才決定是否放行付委。結果莊翠雲昨天急電賴士葆說「算不出來」，在這種情況下，政院版財劃法根本無法討論，藍白才在程序委員會聯手暫緩列案不處理。

試算表拿不出來，難看的是行政院、財政部，為什麼21日財長答應4天後提出試算表，結果算了4天還是算不出來，是那裡出問題？理應好好說明，是公式有問題？還是擔心一旦攤在陽光下根不禁不起檢驗，行政院先前牛皮吹太大，局面難以收拾？

莊翠雲上周在行政院財劃法提出前曾說，根據去年底立法院三讀修正通過的財劃法，明年度中央總體釋出1兆1683億，其中中央統籌分配稅款8874億，還有一般性補助款、計畫型補助款，行政院修法版本，預計規模不會比現在少。

但莊翠雲沒說的是，藍白修的財劃法中央釋出財源是1兆4329億，比行政院的1兆2002億還多出2327億；院版財劃法的中央統籌分配稅款僅7133億，即使湊上從一般性補助款挪過來的1080億，也只有8213億元，甚至比現行版的統籌款少了661億，行政院版的試算表再怎麼美化，也不會美過現行版本，難怪莊翠雲算不出來。

問題癥結在於行政院未改中央集權及集錢的思維，抗拒地方財政自主潮流，強割一成五的營業稅，又減少一般性補助款，魔鬼藏在金額達2368億的計畫型補助款，亟思從中操作，掐住地方咽喉；這些事情只能做不能說，更難以形諸文字、表格，莊翠雲此時真要提出試算表，恐怕卓榮泰第一個不同意。

政院版財劃法走入死胡同，民進黨無計可施，民進黨立院黨團揚言提出公投，要透過公投綁大選全面迎戰，要用「更大的民意」為藍白的憲政鬧劇劃下句點。

不過，公投是「更大的民意」這句話狠狠打到民進黨的痛腳，2018年「以核養綠」公投通過，民進黨只把電業法條文廢止，核電廠還是依序除役；反核食公投通過了，今年還不是全面開放？民進黨根本不把這個「更大的民意」放在眼裡，鍾佳濱也自知不妥，改口提出公投想法並非針對財劃法或特定法案，目前未放棄和在野對話、以溝通方式共商解方。

另一爭議是，民進黨無視財劃法二修已可解決345億統籌款未能分配的問題，竟想變更議程於財政委員會排審「財劃法第十六條之一未分配款運用暫行條例」草案，要把這345億用在婦女坐月子補助10萬、國保年金領足8000元、勞退自提獎勵等；綠營還和親綠民團倡議「故鄉稅」以深化民主，化解財劃法造成的朝野僵局。

但要釐清的是，前者是拿地方的錢做中央的事，邏輯上就很有問題，要當好人，為什麼不能讓地方政府去做？而且財劃法二修後已解決分配公式問題，民進黨不是沒事找事嗎？若不是為了撒幣討好選民，又是什麼？鍾佳濱甚至已在地方座談宣講，不是擺明選舉操作？

至於故鄉稅，這是日本獨有稅制，允許納稅人將部分稅金捐贈給其他地方自治團體，以振興地方來平衡鄉鎮跟大城市的差距；但台灣和日本稅制不同，現階段要比照恐有困難。

日本故鄉稅在2017年曾達3653億日圓規模，不過，台灣公益捐款一年也超過500億台幣，絲毫不遜日本， 如果能夠透過政策提升財務透明、加強監督機制、鼓勵捐款人選擇有效益方案等手段善加引導，不一定要把日本故鄉稅搬到台灣；所謂故鄉稅可以更深化民主，現階段來說，或許只是有助民進黨的選舉而已。