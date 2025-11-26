政院版財劃法遭暫緩列案 陳其邁：卑微盼給說明機會
立院程序委員會昨天將行政院版財劃法修正草案暫緩列案。高雄市長陳其邁今天表示，南部藍綠立委應支持法案付委，再於審議時討論；他並表示，要卑微要求立法院給市府一個機會列席說明。
陳其邁今天上午在市議會接受媒體聯訪表示，立法院第2次修財劃法時，藍白也沒有邀地方政府列席、表達地方意見，所以在沒有地方政府參與情況下就草率通過，非常不應該；希望行政院版送出後，能夠到立法院順利付委。
陳其邁說，如果朝野對財劃法有任何問題或意見，大可在立法院討論，否則立法院變成藍白主導的戰場，行政部門都沒有辦法藉由立法院的審議來討論相關事涉中央、地方的意見，這非常可惜。
陳其邁表示，國會代表人民，也必須在各種不同條件下，透過包括公聽會等程序來凝聚共識，而不應草率黑箱立法；尤其第1次審查財劃法時，「連表決的法案國會議員都不清楚，只有提案的政黨清楚的情況下，這不是黑箱、什麼是黑箱？」
陳其邁說，透明的國會，更重要的是讓人民的意見、地方政府的意見，也能在立法院充分表達，「如果立法院有需要，邀請地方政府列席來說明狀況，那我非常非常樂意，也非常卑微要求立法院給高雄市政府一個機會」。
陳其邁也呼籲南部立委，不論藍綠，都應支持法案付委、預算精算，在立法院審議時再做充分討論，「簡單講就是法案先付委後，預算如果說對於財務的試算有意見，應該在立法院討論，不要連討論的機會都沒有」。
