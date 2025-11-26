財劃法修法延燒 侯質疑：試算表能做為何不拿出來？

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜認為財劃法攸關人民納稅錢如何分配，試算方式應公開透明。記者張策／攝影
藍白立委昨在立法院表決通過，將行政院版「財劃法」修正草案暫緩列案，引發民進黨強烈抨擊，批評此舉是「憲政鬧劇」，揚言將以公投迎戰。對此，新北市長侯友宜今在市政會議後受訪指出，財劃法攸關人民納稅錢如何分配，中央理應將試算方式與金額公開透明，讓全民心中有數。

「人民繳的每一分稅金，都應知道被用到哪裡去、是怎麼分的，這件事應該清清楚楚、明明白白地說明給大家知道。」侯友宜表示，財劃法的修法討論已久，立法院也明確期待財政部應提出完整的試算表與金額內容，並公開與地方政府及民眾說明。他質疑：「財政部其實可以做得到的，幹嘛不拿出來呢？」

侯呼籲，行政院若再度提出新版本，更應該端出精準數字，重新與各縣市政府進行討論，「讓人民知道我們的錢未來會用在哪一個地方。」

對於行政院長卓榮泰反擊稱，過去一年來立法院主導修法版本也未曾在付委前提出過任何數字試算，侯友宜回應，在立法院過去針對財劃法的決議底下，其中的試算內容本來就可以拿出來公開討論，「這是全民的期待，也是各縣市政府共同的盼望。」他認為，行政院應將試算表與相關數據清楚提出，讓大家充分討論，進而凝聚共識。

他也強調，現在財劃法修法程序基本上已通過，若行政院打算再提新版本，應該更要拿出精準的試算結果，提供社會重新檢討與審視的依據。

行政院 財劃法 立法院

